河北等4省试点供销社改革获批

中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，1-3月全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长11.6%，增速提高1.2个百分点。
路透北京4月6日 -中国人民日报周日报导称，中国国务院日前批准同意供销合作总社在河北、浙江、山东、广东4省开展试点，今年计划完成100家大型骨干批发市场的现代化改造。
报导称，试点将按照改造自我、服务农民的要求，大力推进供销合作社组织创新、服务创新、经营创新，完善体制机制，完善农产品批发市场的质量检测、包装加工及标准化集配功能，提升市场运营管理水平。
“这次试点工作计划先以两年为期，分启动实施、全面展开、深入推进和总结验收四个阶段进行。”中国供销合作网新闻稿显示。
文章并称，国家将鼓励骨干农产品批发市场构建产销一体化流通链条，开展冷藏储存、物流配送、终端直销网点建设。推进城市零售终端建设，逐步把供销合作社网点延伸到城市社区。
据光明日报报导,2013年中国全国供销合作社系统经济运行继续保持平稳较快发展的良好势头,全系统销售总额32,128.5亿元,同比增长24.2%,企业汇总利润311.3亿元,同比增长19.4%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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