河北省拟超常规金融举措支持雄安建设 严防不良炒作控风险

路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。

路透看到的该情况报告显示，河北省金融办计划单独设立雄安新区专项基金，根据基础设施建设和相关产业发展需求，分期分批投入。其中农业银行(601288.SS)总行计划设立雄安建设基金，首期规模1,000亿元人民币，农行出资80%，剩余部分由地方政府和社会资本落实。

报告并显示，积极争取“一行三会”（央行、证监会、银监会和保监会）支持，争取包括新三板、中国信托业保障基金有限公司等一批带动性强、附加值高的金融机构迁址雄安新区；争取银行、证券、保险等机构总部或区域总部设在雄安新区，并争取设立雄安发展银行、雄安信托公司、雄安资产管理公司等一系列雄安品牌金融机构，以金融增量撬动雄安新区发展。

同时，争取为雄安新区及周边地区企业挂牌、上市开辟绿色通道；并争取央行在信贷投放上给予倾斜，通过投贷联动、银团贷款和无抵押信用贷款等方式，重点发展绿色金融、科技金融，拓宽融资渠道，降低信贷门槛。

根据该报告，河北省金融办及证监局在本周二(11日)约谈了全省52家上市企业主要负责人，提出稳定股价，严防不良炒作等要求，稳定资本市场，为雄安新区建设营造良好的金融生态环境。

据公开信息不完全统计，包括工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、农行、国开行、进出口银行在内的金融机构均已在总行层面进行了雄安新区金融建设工作的战略部署。

中国国务院4月初决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）