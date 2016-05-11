数据显示寨卡病毒在尿液中停留的时间比在血液中更长--美疾控中心

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透5月10日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）周二更新了其寨卡病毒诊断测试指南，基于早期数据显示寨卡病毒在尿液中的水平比在血液中更高或持续时间更长。
CDC目前建议基于疑似患者开始出现症状后14天内采集的尿液进行其首选的诊断。这一诊断方法被称为寨卡病毒RT-PCR。
CDC称，如果尿液样本采集的时间距离症状出现不足七天，应与血液测试同步进行。
CDC指出，尿液或血液测试呈阳性都说明感染了寨卡病毒。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。