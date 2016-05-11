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时事要闻 | 2016年 5月 11日 星期三 18:38 BJT

数据显示寨卡病毒在尿液中停留的时间比在血液中更长--美疾控中心

路透5月10日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）周二更新了其寨卡病毒诊断测试指南，基于早期数据显示寨卡病毒在尿液中的水平比在血液中更高或持续时间更长。

CDC目前建议基于疑似患者开始出现症状后14天内采集的尿液进行其首选的诊断。这一诊断方法被称为寨卡病毒RT-PCR。

CDC称，如果尿液样本采集的时间距离症状出现不足七天，应与血液测试同步进行。

CDC指出，尿液或血液测试呈阳性都说明感染了寨卡病毒。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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