对冲基金虎视眈眈澳洲农矿产业的不良债权

* 澳洲2013年不良债权周转据估计有80亿澳元

* 矿业及农业受伤沉重，预计会有更多不良债权浮现

* 对冲基金紧盯银行持有的减值贷款资产组合

路透悉尼12月23日 -国际对冲基金的目标日益对准澳洲陷入困境的公司了，不论是棉花业者或者夏威夷果种植场，还是牧场、酒庄，都成了他们的目标，因其预计在不良债权市场初期抢进，未来报酬率可能高达两位数。

澳洲1.5万亿澳元的经济规模中，农业及矿业共占约12%，是有些被冠上秃鹰基金的不良债权投资人特别关注的两大产业。

“这两个行业的不良债权投资机会很多，”悉尼Ernest & Young的企业重整部门主管Vince Smith说。

“农业是季节性产业，有地理及环境等条件因素；而矿业比较多受到大宗商品价格等全球压力的波动。”

活跃于澳洲的基金包括Oaktree Capital、Fortress Investment、Apollo GlobalManagement、Bain Capital's Sankaty Advisors。

安永会计师事务所的一项报告称，澳洲矿业上市企业中约有半数在上半年公布下修获利。随着资源投资荣景退潮恐怕还会更惨。

而农业方面则是受到地产价格下滑、乾旱及天灾等的打击，破产专家预言未来会有更多不良债权浮现。

在困境挣扎中的西澳最大乳制品企业之一Lactanz Dairy、大型果园MurraweeFarms，均是对冲基金虎视眈眈的对象，特别是那些来自香港和美国的对冲基金，他们满手现金寻找高报酬率。

安永会计师事务所的Smith说，对冲基金感兴趣的，大多是营业额在2,500万至2亿澳元之间的中型企业，而且是以取得控股股权为目标。

新入主的投资者运用超越一般银行思惟的较高风险方式，重组资产负债表来创造价值，这些方式包括把减值债务转为股权的债转股交易。

“一旦他们拥有一家公司的股权或债权，他们就可以开始影响公司经营。”安永的Smith说。

如果资产表现一如预期的好转，不良债权投资人通常可以预期报酬率达到10-15%。

一位交易商估计，今年澳洲不良债券市场的换手量面值约有80亿澳元。

对冲基金也着眼于这个市场的另一块大饼--银行所持有的减值贷款资产。分析师估计，澳洲银行业所持有的不良债权可能达200亿至400亿澳元。

市场盛传，为了使资本解套，以因应更严格的国际资本及流动性规范，澳洲主要银行最快可能在明年初开始出脱不良贷款。

“如果有一家银行开始动，其他同业料将跟进，”Herbert Smith Freehills律师事务所合伙人JohnNestel说。

银行不太愿意出脱减值贷款，不希望因为把这类贷款转让给不良债权投资者，而背上放弃与客户关系的恶名。

“银行业者没办法永远抱着这些债权，如果客户无法找出偿债的对策，这种解决方法就变得有必要，”企业改造公司VantagePerformance执行董事Michael Fingland指出。

市场消息人士说，此类资产的价格视其品质而定，折价幅度可能多达30%。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉/蔡美珍)

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