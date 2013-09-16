对冲基金对雷曼欧洲债权的押注料迎来可观收获

撰稿 Steve Slater/Tommy Wilkes

路透伦敦9月15日 - 押注雷曼兄弟破产后能从中拿回多少债权的对冲基金，如今肯定将从雷曼欧洲分支拿回数以亿英镑计的全额偿付。

雷曼兄弟垮台五年后，由于雷曼兄弟受监管的资产价格回升，以及对雷曼兄弟其他部门的诉讼胜利，欧洲地区雷曼债权人可望在明年某个时间获得100%的债权偿付。

“我们原先就合理认为那将是一大笔钱，可是却从未想过是百分之百，”雷曼兄弟国际(欧洲)(LBIE)的联合监管人及普华永道(PwC)合伙人的Tony Lomas说。

雷曼兄弟在2008年9月15日宣告破产，引发全球金融市场动乱。其总部位于伦敦的欧洲分支是雷曼兄弟集团内最大又最复杂的分支之一，因它是一交易和投资枢纽，横跨许多资产类别及数十个国家。

关闭业务并试图为债权人收回资产，牵涉到解除成千上百的衍生品合约和股票交易，还需厘清出谁才是这些资产的拥有者，这使得雷曼兄弟案成为史上最复杂的破产个案。

雷曼兄弟债权目前在二级市场或“灰市”中报价为其原本价值的120-135%，相较于破产后的那几周，价格低到只剩10%，反映出市场认为可以赚到溢价。

债权人获得全额偿付之后，LBIE应该还有现金可支付利息给无担保债权人或次顺位债权人。根据英国法律，无担保债持有人可获8%的年息。

不过，原始债权人却不一定都是赢家。这类原始债权人包括以雷曼兄弟作为主要往来经纪商的对冲基金、银行、影印商或律师事务所之类的交易供应商等。

“许多(原来的债权人)已经将持有的债权出售，尤其是当定价改善，回收比率接近100%时，”英国律师事务所Simmons and Simmons合伙人Alyson Lockett说。该事务所为逾100位原债权人提供谘询，也为交易债权的不良债务投资者提供服务。

**有利可图的交易**

行业消息人士称，在雷曼倒闭后购买其债券的对冲基金包括Baupost Group、Elliott Management、King Street Capital和Paulson & Co，这个名单读起来有点像所谓的“不良债权”基金名录。

消息人士说，很难说清不良债权的专业投资机构到底持有多少债权，但比重可能不会少于总数的一半。

“这些债权中有很大一部分掌握在为数不多的不良债权投资者手中，”Lomas说。

对于这些基金来说，雷曼的破产已经变成本次金融危机以来最有利可图的交易之一。这些基金多数在纽约，让它们颇为自得的是，当别的投资者恐慌抛售急于退出的时候，它们却奋勇杀入抢购。

根据援引美国法院文件的新闻报导，Paulson基金在雷曼申请破产的当天就开始购买其债券，2008年底支付的买入价格仅为债券面值的7.5%。

其他基金也纷纷跟进，在一些基金的账目中，这宗交易所占的头寸最大，超过总资产的10%。

“那是一场大规模的破产，如果你保持耐心并且有所行动，就可以大赚一票，”一位基金管理人士说。

上述所有提到的基金均拒绝置评或无法联系到发表评论。

PwC预计,会向LBIE的债权人返还约400亿英镑(633亿美元)，包括近230亿英镑给信托索赔人，约有160亿英镑给至多3,400位无担保债权人。

Lomas说，已经支付给无担保债权人的两次派息占索赔的68.5%，再加上11月的另一笔派息，总偿付应差不多到100%。

对其他倒闭的雷曼部门诉讼获胜、以及之前与雷曼交易对手达成和解，带来的解冻现金可用于分派。还有一些款项需要支付，但最终派息或因法律纠纷需等待10多年的时间。

“可能需要10年或20年的时间，并不是不可思议的事，”Lockett表示。

LBIE约有500名员工负责这宗破产业务，再加上200名PwC员工，都归Lomas管理。Lomas的办公室在Canary Wharf，在那里可以看到前雷曼的欧洲总部。逾350名员工是前雷曼雇员。

包括薪资、租金、系统和法律谘询等费用每年在3亿英镑左右，截至3月，PwC费用达到约6亿英镑。

Lomas表示，在四年后退休前，LBIE的工作可能都会让他非常繁忙。现年56岁的Lomas此前曾处理过罗孚公司(MG Rover)和安然欧洲分部的破产案。

“其复杂程度和规模相当于安然的20倍，简直无与伦比，”他说。(完)

(编译 李婷仪/郑茵/李爽 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。