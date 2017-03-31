专访：大宗商品对冲基金Blenheim预计铜和锌价将上扬

路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。

基本金属分析师Ingrid Sternby接受专访时对路透表示，经过近六年的下滑、并在去年年初触底之后，工业金属现在更多地是由供需基本面、而非全球货币趋势推动。

Blenheim认为大宗商品买兴最终有所升温，Sternby称现在“有好戏看。”

Sternby表示，铜和锌价上扬走势3月停了下来，但似乎会接着走高，因废铜流入市场的势头逐渐消退，而供应中断也侵蚀了全球锌库存。

她说，对锌来说，较高的价格或将促使中国矿产供应增加，而需求则可能会因中国出于环保目的抑制钢铁行业而受到限制，镀锌的需要会有所减少。

但近期供应短缺状况有所加剧，因北美第二大锌厂诺兰达(Noranda)罢工，全球第二大锌矿产国秘鲁遭遇洪水。(完)