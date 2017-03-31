专访：大宗商品对冲基金Blenheim预计铜和锌价将上扬

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
基本金属分析师Ingrid Sternby接受专访时对路透表示，经过近六年的下滑、并在去年年初触底之后，工业金属现在更多地是由供需基本面、而非全球货币趋势推动。
Blenheim认为大宗商品买兴最终有所升温，Sternby称现在“有好戏看。”
Sternby表示，铜和锌价上扬走势3月停了下来，但似乎会接着走高，因废铜流入市场的势头逐渐消退，而供应中断也侵蚀了全球锌库存。
她说，对锌来说，较高的价格或将促使中国矿产供应增加，而需求则可能会因中国出于环保目的抑制钢铁行业而受到限制，镀锌的需要会有所减少。
但近期供应短缺状况有所加剧，因北美第二大锌厂诺兰达(Noranda)罢工，全球第二大锌矿产国秘鲁遭遇洪水。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。