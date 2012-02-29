外国对冲基金有望很快获准在中国募集资金--香港媒体

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透香港2月29日电---香港南华早报周三报导,中国已原则同意允许外国对冲基金在中国内地募集资金,此举有望为亟需资金的亚洲对冲基金行业带来机遇.
报导引述未具名消息人士称,上述对冲基金将需要在上海登记备案,且只能投资於中国内地以外的市场.
报导提到,上海市金融服务办公室已收到中国证券和外汇监管机构的业务指南,将允许外国基金公司设立人民币计价的对冲基金.
无法立即联络到上海市金融服务办公室对此发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。