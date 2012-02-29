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中国财经 | 2012年 2月 29日 星期三 11:41 BJT

外国对冲基金有望很快获准在中国募集资金--香港媒体

路透香港2月29日电---香港南华早报周三报导,中国已原则同意允许外国对冲基金在中国内地募集资金,此举有望为亟需资金的亚洲对冲基金行业带来机遇.

报导引述未具名消息人士称,上述对冲基金将需要在上海登记备案,且只能投资於中国内地以外的市场.

报导提到,上海市金融服务办公室已收到中国证券和外汇监管机构的业务指南,将允许外国基金公司设立人民币计价的对冲基金.

无法立即联络到上海市金融服务办公室对此发表评论.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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