对冲基金的商品多头持仓降至8月底来最低

路透纽约10月19日电---周五的数据显示,对冲基金和其他大型投机客对美国大宗商品的多头持仓降至8月底以来最低水准,因全球经济忧虑令商品价格高位回落.

资金大多从黄金中撤出,此前金价多次上冲每盎司1,800美元关口未果.市场多头表示,金价若升破该点位,或涨向纪录新高.

投资者对农产品市场的兴趣亦减弱,因美国作物收割渐入尾声,促使基金削减此前押注大豆和玉米价格持续扬升的多头持仓.

石油方面,指标布兰特原油期货难以重返每桶120美元的重要关口,因美国和中国经济复苏仍存疑虑,且欧洲债务危机久拖不决.

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,10月16日止当周,对冲基金和其他大型投机客在美国大宗商品中的净多头持仓减少,此前两周为增加.

路透对CFTC交易商持仓数据的计算表明,在约22种商品市场中,"资金管理机构"所持有的净多头规模减少约30亿美元,至1,090亿美元左右.

该数据是路透将净持仓较前一周变动值,乘以期末合约价值计算所得.因大宗商品市场的大多数投资者采取保证金交易方式,该持仓价值的变动不直接等同于投资总额.

1,090亿美元的管理基金净多头持仓规模,为8月28日止当周以来最低,当时各基金在美联储宣布第三轮量化宽松措施之前,争相涌入大宗商品市场.

欲浏览每周净持仓变动图表,请点选链接:(r.reuters.com/buv87r)

**因量化宽松入场的投资者退出**

"原先因量化宽松政策而涌进市场、预期会得到大幅提振的人们开始退场."Integrated Brokerage Services贵金属交易主管Frank McGhee表示.

纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓减少8%.管理基金的美国黄金规模减少24亿美元,占到一周跌幅比重的逾85%.

大豆方面,大型投机客将芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货的净多仓削减至逾七个月以来的最低位,因优於预期的收成打压价格.

他们亦削减玉米多头押注并提高小麦净空仓,因美国中西部收割渐进尾声.

**天然气和棉花逆势上扬**

不过,并非所有大宗商品的多仓资金都在撤离.

基金尤其看多天然气,为连续第三周建立净多仓位.美国天然气价格触及2012年高位,因押注市值被低估,尽管秋季气候温和,减少了美国东北部使用天然气取暖的需求.

棉花也受到投资者的青睐,资金管理机构从之前的净空头转为净多头,此前因向实货市场交付低质纤维,促使外界担忧棉花供给缩紧.

洲际交易所(ICE)指标棉花期约本周上涨8%,为近两年来的最大单周涨幅.(完)

--编译 丁琦/王翔琼;审校 石冠兰

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