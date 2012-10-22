对冲基金的商品多头持仓降至8月底来最低

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透纽约10月19日电---周五的数据显示,对冲基金和其他大型投机客对美国大宗商品的多头持仓降至8月底以来最低水准,因全球经济忧虑令商品价格高位回落.
资金大多从黄金中撤出,此前金价多次上冲每盎司1,800美元关口未果.市场多头表示,金价若升破该点位,或涨向纪录新高.
投资者对农产品市场的兴趣亦减弱,因美国作物收割渐入尾声,促使基金削减此前押注大豆和玉米价格持续扬升的多头持仓.
石油方面,指标布兰特原油期货难以重返每桶120美元的重要关口,因美国和中国经济复苏仍存疑虑,且欧洲债务危机久拖不决.
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,10月16日止当周,对冲基金和其他大型投机客在美国大宗商品中的净多头持仓减少,此前两周为增加.
路透对CFTC交易商持仓数据的计算表明,在约22种商品市场中,"资金管理机构"所持有的净多头规模减少约30亿美元,至1,090亿美元左右.
该数据是路透将净持仓较前一周变动值,乘以期末合约价值计算所得.因大宗商品市场的大多数投资者采取保证金交易方式,该持仓价值的变动不直接等同于投资总额.
1,090亿美元的管理基金净多头持仓规模,为8月28日止当周以来最低,当时各基金在美联储宣布第三轮量化宽松措施之前,争相涌入大宗商品市场.
欲浏览每周净持仓变动图表,请点选链接:(r.reuters.com/buv87r)
**因量化宽松入场的投资者退出**
"原先因量化宽松政策而涌进市场、预期会得到大幅提振的人们开始退场."Integrated Brokerage Services贵金属交易主管Frank McGhee表示.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓减少8%.管理基金的美国黄金规模减少24亿美元,占到一周跌幅比重的逾85%.
大豆方面,大型投机客将芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货的净多仓削减至逾七个月以来的最低位,因优於预期的收成打压价格.
他们亦削减玉米多头押注并提高小麦净空仓,因美国中西部收割渐进尾声.
**天然气和棉花逆势上扬**
不过,并非所有大宗商品的多仓资金都在撤离.
基金尤其看多天然气,为连续第三周建立净多仓位.美国天然气价格触及2012年高位,因押注市值被低估,尽管秋季气候温和,减少了美国东北部使用天然气取暖的需求.
棉花也受到投资者的青睐,资金管理机构从之前的净空头转为净多头,此前因向实货市场交付低质纤维,促使外界担忧棉花供给缩紧.
洲际交易所(ICE)指标棉花期约本周上涨8%,为近两年来的最大单周涨幅.(完)
--编译 丁琦/王翔琼;审校 石冠兰
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