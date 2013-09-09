对冲基金巨头Dalio认为日本需实施新一轮大规模刺激举措

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透纽约9月6日 - 对冲基金巨头Ray Dalio周五表示，日本经济需要新一波大型刺激举措来拉动迟滞的成长率，一些新兴市场即将出现危机。
全球最大对冲基金之一的Bridgewater Associates主席兼首席投资官Dalio管理着1,500亿美元资产，他是在曼哈顿中城的日本协会(Japan Society)发表上述看法的。
日央行4月承诺向经济体注入约1.4万亿日圆，从而终结为期20年的通缩局面。日本首相安倍晋三推出货币宽松政策以及促通胀、促成长政策，推高股市大涨，日圆则走贬，日本走出了去年的衰退。
Dalio表示，“这样的效果将要消退。”他并指出，日本央行“将不得不再度大手笔购入。”
他对于投资新兴市场态度谨慎，尤其是今年大跌的股市。“考虑到资金流动以及定价”，近期新兴市场将不会是“有吸引力的投资场所”。
他认为新兴市场所面临的“收支平衡的问题”将最终引发严重问题。
他指出，我们“将面临新兴市场危机”。
他并称，印度应“为最坏情况做好准备”，因该国是外资流入的最大受益国之一，而现在资本已流出新兴市场股市。
至于欧洲，他表示他尤其担心法国，因“该国没有处理好债务与收入比例攀升的问题。”(完)
(编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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