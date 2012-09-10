对冲基金向全球大宗商品的投资触及一年高位

美股再创纪录新高 标普500指数录得三年半最长升势
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约9月7日电---交易数据周五显示,对冲基金和其他大型投机客投资於大宗商品的资金触及一年高位.由於预期美国和欧洲将祭出刺激举措,商品市场为之大涨.
路透根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据计算得出,在黄金、石油和谷物价格蹿升的引领下,截至9月4日当周,投机客净多仓增至逾1,110亿美元.
上次投机客在大宗商品持仓超过1,110亿美元是在2011年9月6日止当周.
CFTC数据显示,以周为计算基础,对冲基金和其他大型投机客向美国大宗商品市场挹注的名目价值资金将近40亿美元,连续第三周净多仓增加.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/沈以文
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