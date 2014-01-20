对冲基金对2014年汇市的五大押注

图上分别为欧元、日元、人民币和美元纸币。 REUTERS/Truth Leem

路透伦敦1月19日 - 虽然去年从澳元到美元的押注接连失利，但对冲基金相信，今年他们终将一雪前耻。

在央行影响和各国竞相压低本币汇率以刺激经济成长的背景下，2013年许多基金被人遗忘在角落。根据美国对冲基金研究公司(HFR)的数据，宏观外汇基金在2013年前11个月的平均回报仅为0.42%。

但许多基金近期再度加大押注，相信他们押注的趋势将在汇市重现，因为各国经济成长表现不一，利率走向也出现分化。

“考虑到地区经济成长间的差异，以及(美联储)与欧洲央行和其它央行各自采取的不同政策，从全球来看，外汇和固定收益市场已变得愈发受人关注，”GAM资产组合经理Anthony Lawler称，并表示与六个月前相比，基金在汇市布下了更多仓位。

“因此，我们预计外汇和利率交易将会带来更加强劲的回报。”

以下是对冲基金对2014年汇市的五大押注：

1.做多美元兑日圆

这是规模最大的一种押注，也是去年获利最多的押注：回报高达21%，拜日本央行超宽松货币政策所赐。

美联储现在终于开始削减购债规模，这可能会推高美国公债收益率(殖利率)，从而增强美债对投资者的吸引力，进而提振美元。此外，由于日本央行今年料将祭出更多刺激举措，对冲基金预计此类交易将会继续大放异彩。

“(今年的)主要推动因素将是日圆。如果你只是押注美元，或者只是持有欧元兑美元仓位，则将一无所获，”外汇对冲基金公司PecoraCapital的总经理Aaron Smith称，并指出日圆是其布仓最重的货币。

美国商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，杠杆基金所持日圆空仓约是多仓的三倍。

2.做空澳元兑美元或新西兰元

信贷危机后澳元经历了巨大涨幅，兑美元远高于平价水准，之后对冲基金纷纷做空澳元，他们认为中国对大宗商品的需求降温会拖累澳元。

PAAMCO的董事总经理和合伙人Anne-Gaelle Pouille说，不会呈现平稳下跌。

不过，近几个月做空澳元的交易获利丰厚，尤其是在上周，澳元兑美元跌至2010年中期以来的最低。

澳元兑新西兰元上周亦触及八年低点，因大型宏观基金抛售澳元。对冲基金喜欢这种交易，因为预期澳洲利率走低，而新西兰利率将走高。

3.做多英镑兑欧元

“英镑仍然是我的最爱之一，”对冲基金公司Toscafund的首席分析师Savvas Savouri说。

英镑成为去年下半年令人意外的资产配置之一，因为英国经济的复苏提升了关于英国利率上升的预期。

虽然通胀已降至英国央行目标水准，许多分析师更预计该央行将下调考虑加息门槛，但英国被视为步入紧缩轨道，这与欧元区存在通胀不兴疑虑的情势背道而驰。

据Newedge Trend Indicator显示，这些基金连续做多英镑达158天。

4.做多美元兑加元

这又是一个广受对冲基金喜爱的押注，随着加元上周跌至四年低点，此交易已带来丰厚回报；此前数据显示加拿大12月就业人口意外减少。

商品期货交易委员会(CFTC)的CoT报告显示，杠杆基金对加元空头押注与多头押注之比为逾4：1。

5.做多墨西哥披索兑新兴市场货币

对冲基金经理在新兴市场货币前景的看法上存在分歧，因他们在衡量美联储缩减购债政策的影响。

但许多人青睐墨西哥披索，因为该国增长强劲且信贷评等改善。

对冲基金认为美元过于强劲，难以做空美元，在此同时做空增长缓慢新兴市场国家的货币则看起来更有吸引力。(完)

(编译 许娜/侯向明； 审校 徐文焰/张明钧)

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