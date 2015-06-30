希腊脱离欧元区风险上升 或扭转对冲基金六年来最好开局

路透伦敦/波士顿6月29日 - 希腊日益恶化的债务危机威胁着对冲基金业，希腊及其债权人的僵局撼动着金融市场。今年开局对全球基金业来说曾是2009年以来最好。

行业追踪机构Eurekahedge的数据显示，截至5月底，对冲基金业回报率为4.6%，为过去六年同期以来最高，而那些主要押注在欧洲的对冲基金表现更是略胜一筹，回报率则为6.3%。

但资本管制和希腊银行业和雅典证券交易所关闭一周，令人担心可能殃及欧元区，并给欧股能否延续涨势蒙上疑云，此前欧央行祭出资产购买计划，带动欧股上涨。

匿名投资者表示，美国一些知名对冲基金，包括John Paulson旗下的Paulson & Co、David Einhorn的Greenlight Capital以及Daniel Loeb的Third Point都投资于希腊。

Paulson和Einhorn的代表表示，他们的投资敞口非常小。而Third Point则未能回应要求置评的电子邮件和电话。

业内专家称，尽管对冲基金投资组合中希腊曝险较小，但危机可能导致欧洲股市下跌，二线公债利差扩大，进而产生更大的影响。

Lyxor数据显示，与希腊相关对冲基金交易较少，曝险比例方面，从一支基金将5.6%的资产押注希腊股市上涨，到另一支基金4.5%的资产押注希腊主权债价格下跌。Lyxor追踪管理资产超过2,000亿美元的基金策略。

Lyxor称其追踪的60多支对冲基金中，只有11支直接对希腊曝险。其并表示，没有基金出于从市场震荡中获利的目的而进行押注，让那些认为爱投机的对冲基金可能会对受困市场大举出手的部分人士感到困惑。

“目前没有基金准备走机会主义策略，也就是说利用当前局势获利，”Lyxor研究主管Philippe Ferreira称。

Ferreira称，一些受重大事件导向，以及押注股价走势的策略可能要遭殃。(完)

(编译 于春红/王丽鑫；审校 孙茉莉/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。