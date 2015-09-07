8月中国对冲基金创纪录损失 日本同行摘走最佳表现殊荣

2015年9月4日在东京拍到的日经指数。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦9月4日 - 过去三个月中，主要投资中国的对冲基金遭遇创纪录的损失，并面临赎回激增的风险，而年内最佳表现的殊荣由聚焦日本的同行摘走。

对冲基金研究机构Eurekahedge的数据显示，在中国股市大跌的拖累下，6-8月份中国对冲基金损失17.9%，为三个月期最差表现。目前中国对冲基金所管理资产规模总计215亿美元。

一些基金经理因对中国市场跌势判断失误，过早回归市场，从而蒙受较大损失。

“很多基金经理认为，市场暴跌已接近尾声，其实才行至半路，在那时点他们便已大大增加了曝险程度，因此遭到严重打击，”香港时机资本(Skybound Capital)投资总监寿祺称。

对于未能保护投资者资本的基金，可能又得再度面临需要证明其较高费用合理性的压力。

“我当然预计很多投资者将重新思考他们的中国策略，”新加坡对冲基金咨询公司GFIA创始人Peter Douglas表示。

“中国是全球第二大经济体，还是地缘政治大国，情况还算好。但从资本市场方面来看，中国仍是处于相当初期阶段的新兴市场，我认为很多投资者忘了这一点。”

过去三个月的损失削减了基金今年稍早录得的升幅。Eurekahedge表示，中国基金今年截至8月底仅上升3.6%。而日本基金2015年前八个月的回报率则为6.3%，创全球最佳表现。

Eurekahedge估计，7月中国对冲基金净流入金额降至3.76亿美元，5月时则超过8亿美元。

对冲基金8月具体赎回金额料将于未来几个月出炉，因这些基金的赎回只允许每月一次或每季一次。

根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，在更广泛的基金产业，投资者7月从离岸侧重中国的股票共同基金和上市交易基金(ETF)中净撤资28亿美元。

“投资者和基金经理对中国恢复信心以及情绪稳定下来需要时间，尤其是一些基金经理已经不得不暂停基金投资和赎回的情况下，”对冲基金Sk?nderbeg Alternative执行长Miranda Ademaj表示。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞；审校 张明钧/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。