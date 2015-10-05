美国对冲基金业料录得金融危机以来最糟糕的一年

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透波士顿10月4日 - 美国对冲基金预计料将迎来2008年金融危机以来最糟糕的一年，此前医疗保健和生物科技股大跌，导致一些知名基金9月录得两位数的亏损。
9月生物科技股的意外下挫及8月行情黯淡，令许多对冲基金陷入亏损。
“这些是我们金融危机以来看到的部分最差劲的数据，”Sam Abbas称，其所在的Symmetric IO追踪对冲基金经理的回报情况。
2008年信贷危机恶化时，对冲基金亏损19%。美国对冲基金研究公司(HFR)公布的数据显示，自那以来，除2011年亏损5.25%以外，该行业没出现过亏损。
尽管8月首次公开发行(IPO)市场跌声一片，但生物科技股维持良好，但9月却伤痕累累。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。