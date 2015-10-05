美国对冲基金业料录得金融危机以来最糟糕的一年

路透波士顿10月4日 - 美国对冲基金预计料将迎来2008年金融危机以来最糟糕的一年，此前医疗保健和生物科技股大跌，导致一些知名基金9月录得两位数的亏损。

9月生物科技股的意外下挫及8月行情黯淡，令许多对冲基金陷入亏损。

“这些是我们金融危机以来看到的部分最差劲的数据，”Sam Abbas称，其所在的Symmetric IO追踪对冲基金经理的回报情况。

2008年信贷危机恶化时，对冲基金亏损19%。美国对冲基金研究公司(HFR)公布的数据显示，自那以来，除2011年亏损5.25%以外，该行业没出现过亏损。

尽管8月首次公开发行(IPO)市场跌声一片，但生物科技股维持良好，但9月却伤痕累累。(完)