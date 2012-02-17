对冲基金Man Investments提高能源商品敞口

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 中东形势紧张和需求稳定,都支撑油价
* 基本金属受中国软着陆预期提振
* 短期内农产品或供应短缺,但中期可能过剩
路透伦敦2月16日电---利用原油供应冲击可能推升价格的机会,对冲基金集团Man Investments已提高大宗商品策略的能源敞口.
Man的大宗商品策略(Commodity Strategies)组合目前约38%投资於各大宗商品对冲基金的能源和运输类,高於去年9月的31%.
Man Investments大宗商品主管Saemi Bossart称,鉴於中东形势紧张,原油价格有上扬的风险.其监管着10亿美元的对冲基金策略大宗商品基金.
"当前能源方面,特别是原油的形势具有相当的爆发性,"他告诉路透."围绕叙利亚方面还有极高不确定性,而我也不确定利比亚那儿是否已脱离困境,即便其原油日产量再度高达100万桶."
Bossart还表示,2011年下半年原油需求稳定,鼓舞了他正面的看法.
为增加能源敞口,Man削减了基本金属和农产品的投资,但Bossart仍预期後两者,尤其是基本金属仍有些机会.
"去年我们见到一些景气循环压力,但中国目前看似更有望软着陆,因此基本金属行情或有重大惊喜,"他并称这比较可能在今年下半年见到.
此外在农产品方面,Bossart预期极端的天气或造成谷物短期供应短缺,但由於预估全球2012年玉米产量可望创纪录,因此中期仍可能面临过剩.
由於玉米价格仍处於历史高位,Bossart相当不看好新作前景,预期玉米合约可能下跌约2美元,至每蒲式耳4.50或4.60美元.
但他对贵金属仍持肯定看法,称各国央行,特别是在欧洲,将继续实施量化宽松,2012年将继续购买黄金.在此同时铂金(白金)价格则多年来首见低於金价.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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