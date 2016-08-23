对冲基金再度考虑买入日股 此前因押错日圆走势而受挫

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦/东京8月23日 - 聚焦日本的对冲基金可能准备重新开始试探性地买进日本股票。他们今年稍早因押注日圆贬值而遭受损失。
尽管在日本央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚召开利率会议前，日圆前景仍然模糊不明，但一些基金经理认为，日本股票自1月以来下跌了13%，再度显得具有吸引力。
据数据追踪公司Eurekahedge，国内外的对冲基金今年1-7月平均亏损4.2%，因此急于翻本。
许多基金曾做空日圆，他们押注美联储今年将会升息数次，从而提振美元；而日本央行的负利率政策则料压制日圆。
由于日圆与日本股市走势密切相关--当日圆升值时日股通常下跌，反之亦然，所以押错日圆的投资者普遍也押错了日股走势。
而在英国6月意外公投退欧之后，投资者的避险买盘推动日圆大涨，让这些投资者更加措手不及。
对冲基金现在认为，市场的重新定价已经在股市创造了一些机会。贝莱德(BLK.N)旗下最大共同基金上周表示，股票现在估值便宜，已将所持日股比例提高至10%左右。(完)
(编译 张涛；审校 张荻/王颖)
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