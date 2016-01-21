对冲基金Nevsky关闭：煤矿中的金丝雀？

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/纽约1月20日 - 对于希望未来几年在金融市场赚到钱的人来说，一些知名对冲基金近期的行动并不是个好兆头。

2015年下半年，一些知名对冲基金破产、退出或是将资金返还给投资者、专注于自己赚钱，因回报不佳以及获利下降，其中包括BlueCrest Capital Management。

更多对冲基金可能会效仿。

路透对57名来自亚洲、欧洲、非洲和美洲的对冲基金经理、高管和资产管理人的调查显示，近一半受访者认为更多的基金在未来12个月里会以某种方式退出市场。

类似比例的受访者称，可能让基金破产的投资风险在上升。

“正在发生优胜劣汰，因为回报不太好，”瑞士资产管理公司GAM Holding 首席执行官Alex Friedman说道。

追踪对冲基金行业的Eurekahedge公司的数据显示，2015年只有58%的对冲基金经理实现盈利，是2011年以来最差表现，15%的基金经理亏损超过8%。

BlueCrest所有人Michael Platt在12月表示，他将不再接受外部资金，期待更猛的押注以提升回报，摆脱外部投资者更加回避风险的束缚。

近期，拥有20年投资经验的Nevsky Capital创始人Martin Taylor也关闭了基金，引发对冲基金客户更大的恐慌。该基金管理15亿美元资产。

过去15年里，Taylor的年回报接近20%，职业生涯的总回报达到了6,406%，而他所交易市场的基准指数仅上涨了200-300%。

他的业绩无论怎样衡量都是非常优秀的。2014年他亏损1.4%，2015年盈亏平衡。他在近期给投资者的信中称，他退出的原因是预计短期内不会实现可观的回报。

原因包括：各个国家和企业的数据质量不高，各国政府的决策不符合逻辑，市场流动性低引发的事件风险上升，指数基金和量化基金可能令不合逻辑的趋势持续的时间比他的基金愿意承受的时间更长。

尽管他对情况最终改善有信心，但认为经济规律现在不灵，“而且可能在一段时间里都不灵”。

他在信中预计，“在一段长度不确定的时间里风险水平不定，我们认为在这段时间里不应为您打理资金。”（完）