《KEMP专栏》对冲基金削减创纪录原油多仓 油价短期前景更为均衡

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/杜明霞/李婷仪

路透伦敦3月27日 - 对冲基金已解除多数太过集中的原油多仓，反映出市场对油价未来走势的一种普遍看法。多仓太集中是引发本月油价下跌的一个原因。

对冲基金和其他资产管理公司目前持有的布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)净多仓合计达6.84亿桶，低于2月21日创纪录的9.51亿桶，但仍远高于11月15日石油输出国组织(OPEC)宣布减产前创下的近期低位4.22亿桶。

截至3月21日当周，基金经理减持布兰特和WTI原油相关三大期货和期权合约的净多仓3,800万桶。

根据对监管部门和交易所公布数据的分析，过去四周，他们总共减持了2.68亿桶净多仓(tmsnrt.rs/2o9bWk8)。

基金经理已将11月中旬至2月中旬期间增加的5.29亿桶净多仓解除了一半(tmsnrt.rs/2o99z11)。

对冲基金业整体上仍看多原油，但对于短期内油价将上涨还是下跌的不同看法更多。

多仓和空仓之比接近4:1，不过仅仅四周之前该比例还超过10:1。(tmsnrt.rs/2mHKHQA)

对冲基金目前持有9.18亿桶的布兰特原油和美国原油多仓，从2月21日触及的纪录水准10.5亿桶回落。

但同期基金经理将原油空仓从1.02亿桶增加逾一倍，至2.35亿桶。

对冲基金持仓分布更加均衡，应会降低短期内油价进一步大幅波动的风险。

如果油价进一步下跌，而且基金经理被迫卖出，则未来几周仍有大量多仓可能被解除。

但最终必须要回补的空仓数字相当庞大，应有助于抵销价格进一步下跌。

对冲基金经理似已展开新的做空周期，这将是2015年以来的第六次。(tmsnrt.rs/2mHQRjK)

但这次下行周期或将比以往更为短暂，因为布兰特油价已然止跌，并且在略高于每桶50美元处找到一些支撑。(tmsnrt.rs/2nEuP0w)

截至3月21日为止的一周中，平仓出场的多头部位比前一周要少很多。而新建空仓仅有2,100万桶，也远低于前一周的7,000万桶。

对冲基金仓位高度集中自3月8日起引发的油价大跌看似已消退，短期前景显然更为均衡。(完)