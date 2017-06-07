焦点：对冲基金押注英镑将因退欧重新下跌 无论英国大选结果如何

路透伦敦6月6日 - 无论周四英国大选结果如何，部分对冲基金目前仍押注英镑将重新下跌--他们预计英国脱离欧盟将导致本国经济放缓，不管选举结果怎样。

英镑贸易加权指数在不到四周的时间里已下挫2.5%，因民调显示大选前反对党工党的支持率逼近执政党保守党，这点燃了没有哪个党派能够在议会赢得多数席位，从而将组建某种形式的联合政府的预期。

美国期货市场仓位数据显示，投资者已重新增持英镑空仓。

不过，即便保守党最终证明民调失准，并且在议会赢得的多数席位数量增加，许多对冲基金也仍预计英镑的任何反弹势头都将是昙花一现。

“我们认为英镑将下滑，因为投资者太过于关注选举以及英国退欧的代价，却低估了风险。”Algebris Investments的全球宏观主管Alberto Gallo说，其基金管理规模为43亿美元。

他表示他在为英镑贬值布仓，因无论周四选举结果怎样，英国经济都将面临长期存在的问题。

“由于英国消费者债务高企，加上英国和欧洲其他国家的谈判立场有相当的差距，我们认为英镑再度下跌的可能性很大，”他说。

在这次大选中，对于保守党、工党哪一方当选才是利好或利空英镑一事，已经不能以传统看法来论断。有些银行称，工党政府花钱不手软，或许可为经济激发出荣景。

但是，不管新政府的构成如何，英国退出欧盟仍然是最大的未知数。

安本资产管理的资深投资经理Stephen Coltman也表示，对冲基金经理关于英镑的看法确实偏空。安本资产管理直接投资于大约130只对冲基金。

“和我们交谈过的经理人大多数的看法是，无论选举结果如何，英镑兑欧元和美元在中期内都倾向于贬值，”Coltman说。

“如果保守党以非常大的席位优势获胜，英镑在当晚可能上扬，但我认为多数经理人倾向于趁这股涨势进行抛售。”

专业外汇管理公司Millennium Global投资组合管理部门联席主管Richard Benson表示，一旦选举结果落定，市场将会很快转回到退欧问题上来。

“我假设特雷莎·梅胜选，而且可能比目前再占据多一些多数优势，然后英镑上涨1%，”他表示，“不过接着就转往下一个题材，那就是硬退欧。”

**民调各说各话**

针对周四大选民众投票意向的各项民调结果差异颇大。有些民调表示特雷莎·梅仅领先1-3个百分点，而且拿不到绝对多数。也有民调称她领先10个百分点以上，足以取得压倒性的100个席次。

赌盘赔率则是介于上述两者之间，但仍一面倒押注保守党将能组成新政府。

“没有任何政党赢得多数的国会，被视为协商的短期不利因素，将导致英镑走贬，但我们认为中期上可能使立场比特雷莎·梅的强硬态度软化一些，”Algebris Investments的Gallo表示。

Lyxor Asset Management对冲基金研究主管Philippe Ferreira表示，该公司平台上的由人管理的所谓“宏观”对冲基金总的来说做空英镑。

“悬浮议会可能导致处理欧盟问题上面临更多的挑战，增添达成坏协议或根本达不成协议的可能性，”Ferreira说。

但也有人认为，英镑跌势将短暂，并提供了低价买入英镑的机会。

“我的假设仍然是，保守党将得到一个有利的结果，而且一周内我们就会回到她要求提前大选之前的情况，”伦敦对冲基金Eurizon SLJCapital的创始人Stephen Jen表示。

“我知道英镑现在承压。大选之前可能跌至1.25美元左右。这将是低点，而且是个买入机会。”(完)