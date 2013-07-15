对冲基金视量化宽松退场为大展拳脚的契机

记者 Laurence Fletcher/Tommy Wilkes/Sinead Cruise

路透伦敦7月12日 - 对冲基金将美国结束货币刺激计划的前景视作契机，借此买入欧元区受困成员国债券和美国股票等风险较高资产，并展示他们有能力在市场走向较难预测时取得更佳表现。

路透对14家欧美对冲基金公司的调查结果显示，他们将美国结束量化宽松(QE)视为买入信号，而非长期熊市的开端。这些公司总共管理着约900亿美元的资产。

对冲基金急需脱颖而出的机会。

对冲基金业在过去五年中的平均回报为2.5%；鉴于该行业收费较高且声称在任何市场都能获利，这一表现比较糟糕。

近来债市和股市遭遇抛售，重创了全球最大的对冲基金Bridgewater、以及电脑交易基金BlueTrend等行业领头羊。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示很快将缩减每月850亿美元购债计划，在上个月沉重打击欧洲和新兴市场的股市，并推动10年期美国公债收益率(殖利率)从5月初的1.62%升至7月初的2.74%。

美国10年期公债收益率周四降至2.58%。此前美联储主席伯南克表示，依旧需要“宽松”政策，而失业率下降可能给人以美国经济健康的错误印象。

不过，很多基金希望美联储政策的不确定性会带来买入机遇，量化宽松最终结束将有利于他们标志性的选股风格，让这个规模达2.4万亿(兆)美元的行业在近几年回报欠佳后获得一个赢得客户的良机。

一家管理着数十亿美元资产的基金公司经理表示，美联储削减刺激计划之后，对资产的估值将会更加容易；而且向金融体系注入大量现金已令债市和股市之间出现巨大的鸿沟，所以“肯定有一个市场的表现是不正常的”。

“现在要做的就是给价格扭曲的市场泼冷水，”他称。

一些欧洲基金公司利用这次下挫来增持跌幅最大的股票和债券。

“我们一直在购入跌得最厉害的资产，”该经理表示，并称金融企业的投资级和高收益债券具有吸引力，而且整体投资组合押注资产价值将会上升而非下降。

**“超卖”**

以1到5来衡量，5为最高，受访基金公司认为美联储撤回量化宽松的市场意义为3.4。该结果意味着，虽然认为该因素很重要，但对冲基金并不太担心美联储停止购债，尽管新兴市场6月出现灾难性挫跌。

调查还显示，12家基金公司中有10家认为，伯南克5月和6月关于缩减量化宽松的评论是市场的转折点。

根据Hedge Fund Research，在市场6月出现重大调整的情况下，对冲基金平均仅下滑1.33%，表现出韧性。2013年迄今，对冲基金平均上升3.77%。

基金公司现在小心翼翼地重新回到那些他们认为过度调整的市场。

瑞士Gougenheim Investments的首席执行官(CEO)Philippe Gougenheim将净多仓比重从上月底的10%上调至20-25%，通过指数买入美股，并购入2014年底之前到期的美元、英镑和欧元短期利率期货合约。

GAM投资主管Tim Haywood买入长期美国通胀保值债券(TIPS)、公司债和爱尔兰公债。

“我们认为市场有点超卖，基于这一点，我们买入那些近来变得廉价的资产，”他说。

Aurora投资管理公司合伙人Justin Sheperd表示，基金公司还利用竞争对手仍受困于市场大跌的机会，购买“资产负债状况良好，成长表现更佳，且与美国经济、楼市和汽车市场复苏相关的公司股票”。该公司投资于对冲基金。

**情势转变**

部份基金亦正着眼于新兴市场；在美国收益率扬升之后，新兴市场受到重创。

MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF过去两个月重挫14%，而新兴市场主权债及公司债收益率上升约90个基点。

道富环球投资管理(SSgA)EMEA市场投资主管Bill Street表示，“新兴市场大跌25%对我来说是不理性的...我们获得的唯一消息是证实量化宽松可能回撤，且原则上这应该有利于新兴市场。”该公司管理着2.2万亿美元资产。

LNG Capital的Louis Gargour表示，他正在考虑投资希腊、爱尔兰、西班牙及意大利的公司债，这些地方的公司债估值更多地受到主权债影响，而非公司自身状况。

“对于我们而言，精明的投资者正望向欧洲二线国家公司债。这并非一眼就能找到的交易，但还有不少的优质交易可供挖掘。”

但不是所有人都认为下跌就是买进良机。

Cube Capital合伙人Scott Gibb表示，他已经在部份投资组合中增加一些大宗商品的空头仓位。

一家大型对冲基金的经理人表示，他对于买进债券存有戒心，同时会将上涨视为做空契机。

“我个人相信缩减量化宽松将从9月展开，如果他们不这么做就是傻瓜。”他说道，并警告称，“一旦情势转变，变动可能相当剧烈。”(完)

(编译 兰秀娟/朱晓军/杜明霞/张明钧; 审校 徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。