对冲基金视量化宽松退场为大展拳脚的契机

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
记者 Laurence Fletcher/Tommy Wilkes/Sinead Cruise
路透伦敦7月12日 - 对冲基金将美国结束货币刺激计划的前景视作契机，借此买入欧元区受困成员国债券和美国股票等风险较高资产，并展示他们有能力在市场走向较难预测时取得更佳表现。
路透对14家欧美对冲基金公司的调查结果显示，他们将美国结束量化宽松(QE)视为买入信号，而非长期熊市的开端。这些公司总共管理着约900亿美元的资产。
对冲基金急需脱颖而出的机会。
对冲基金业在过去五年中的平均回报为2.5%；鉴于该行业收费较高且声称在任何市场都能获利，这一表现比较糟糕。
近来债市和股市遭遇抛售，重创了全球最大的对冲基金Bridgewater、以及电脑交易基金BlueTrend等行业领头羊。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示很快将缩减每月850亿美元购债计划，在上个月沉重打击欧洲和新兴市场的股市，并推动10年期美国公债收益率(殖利率)从5月初的1.62%升至7月初的2.74%。
美国10年期公债收益率周四降至2.58%。此前美联储主席伯南克表示，依旧需要“宽松”政策，而失业率下降可能给人以美国经济健康的错误印象。
不过，很多基金希望美联储政策的不确定性会带来买入机遇，量化宽松最终结束将有利于他们标志性的选股风格，让这个规模达2.4万亿(兆)美元的行业在近几年回报欠佳后获得一个赢得客户的良机。
一家管理着数十亿美元资产的基金公司经理表示，美联储削减刺激计划之后，对资产的估值将会更加容易；而且向金融体系注入大量现金已令债市和股市之间出现巨大的鸿沟，所以“肯定有一个市场的表现是不正常的”。
“现在要做的就是给价格扭曲的市场泼冷水，”他称。
一些欧洲基金公司利用这次下挫来增持跌幅最大的股票和债券。
“我们一直在购入跌得最厉害的资产，”该经理表示，并称金融企业的投资级和高收益债券具有吸引力，而且整体投资组合押注资产价值将会上升而非下降。
**“超卖”**
以1到5来衡量，5为最高，受访基金公司认为美联储撤回量化宽松的市场意义为3.4。该结果意味着，虽然认为该因素很重要，但对冲基金并不太担心美联储停止购债，尽管新兴市场6月出现灾难性挫跌。
调查还显示，12家基金公司中有10家认为，伯南克5月和6月关于缩减量化宽松的评论是市场的转折点。
根据Hedge Fund Research，在市场6月出现重大调整的情况下，对冲基金平均仅下滑1.33%，表现出韧性。2013年迄今，对冲基金平均上升3.77%。
基金公司现在小心翼翼地重新回到那些他们认为过度调整的市场。
瑞士Gougenheim Investments的首席执行官(CEO)Philippe Gougenheim将净多仓比重从上月底的10%上调至20-25%，通过指数买入美股，并购入2014年底之前到期的美元、英镑和欧元短期利率期货合约。
GAM投资主管Tim Haywood买入长期美国通胀保值债券(TIPS)、公司债和爱尔兰公债。
“我们认为市场有点超卖，基于这一点，我们买入那些近来变得廉价的资产，”他说。
Aurora投资管理公司合伙人Justin Sheperd表示，基金公司还利用竞争对手仍受困于市场大跌的机会，购买“资产负债状况良好，成长表现更佳，且与美国经济、楼市和汽车市场复苏相关的公司股票”。该公司投资于对冲基金。
**情势转变**
部份基金亦正着眼于新兴市场；在美国收益率扬升之后，新兴市场受到重创。
MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF过去两个月重挫14%，而新兴市场主权债及公司债收益率上升约90个基点。
道富环球投资管理(SSgA)EMEA市场投资主管Bill Street表示，“新兴市场大跌25%对我来说是不理性的...我们获得的唯一消息是证实量化宽松可能回撤，且原则上这应该有利于新兴市场。”该公司管理着2.2万亿美元资产。
LNG Capital的Louis Gargour表示，他正在考虑投资希腊、爱尔兰、西班牙及意大利的公司债，这些地方的公司债估值更多地受到主权债影响，而非公司自身状况。
“对于我们而言，精明的投资者正望向欧洲二线国家公司债。这并非一眼就能找到的交易，但还有不少的优质交易可供挖掘。”
但不是所有人都认为下跌就是买进良机。
Cube Capital合伙人Scott Gibb表示，他已经在部份投资组合中增加一些大宗商品的空头仓位。
一家大型对冲基金的经理人表示，他对于买进债券存有戒心，同时会将上涨视为做空契机。
“我个人相信缩减量化宽松将从9月展开，如果他们不这么做就是傻瓜。”他说道，并警告称，“一旦情势转变，变动可能相当剧烈。”(完)
(编译 兰秀娟/朱晓军/杜明霞/张明钧; 审校 徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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