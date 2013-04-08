对冲基金等大型投机客大幅削减商品多头部位

* 基金经理在截至4月2日一周将商品净多头部位削减97亿美元

* 玉米多头削减最多，资金流出31亿美元；大豆和黄金次之

* 分析师称，接下来一周商品可能将继续承压

路透4月5日 - 周五公布的交易数据显示，对冲基金和其他大型投机客大量削减商品多头部位，降幅创2月来以最大，因有迹象显示美国经济复苏迟滞，而且原材料需求前景不确定。

根据路透对商品期货交易委员会(CFTC)发布数据的计算，截至4月2日一周，基金经理将22种商品的净多头部位削减97亿美元至597亿美元。

上次这些商品净多头部位大幅减少是在截至2月19日一周，当时下降129亿美元。在截至4月2日当周，玉米、黄金和大豆在所削减的多头部位中占到将近80%。

自本周开始第二季交易以来，石油、金属和谷物价格已跌至数月低位。美国公布制造业增长和民间部门就业数据逊于预期，令人担忧美国经济前景，商品市场随之下跌。

周五美国劳工部公布，美国企业主3月的招聘步伐为九个月以来最疲弱，引发投资者新一波石油抛盘。

除了令人失望的经济数据以外，商品价格亦因原材料库存上升而承压，尤其是玉米、石油和铜。

“总的来说，我认为商品价格下跌之势将持续至下一周，”INTL FCStone的分析师Edward Meir称。周五收盘时，涵盖19种商品的汤森路透CRB指数.TRJCRB全周累计跌2.8%，这是去年10月以来最大的一周跌幅。

CFTC数据显示，截至4月2日一周，玉米净流出资金量为31.4亿美元，为其中最甚。

美国玉米期货周五触及每蒲式耳低于6.27美元下方的九个月低位，当周跌幅为9.5%，为21个月来最大的一周跌幅。上周美国农业部公布高于预期的玉米库存预估后，玉米价格一直呈跌势。

根据CFTC周五公布的数据，在美国农业部公布库存预估数据后，对冲基金和其他投机客将芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货和期权多头部位削减了70%。

截至4月2日一周，CBOT大豆净多头部位下降27,707口至57,287口，以美元计算，削减的净多头部位相当于近25亿美元。

大豆价格周五跌至每蒲式耳不到13.55美元的10个月低位，因市场担心中国出现的禽流感可能导致饲料需求下降，而且南美大豆收割也带来季节性压力。

基金经理将纽约商品期货交易所(COMEX)交易的黄金期货和期权净多头部位削减12,962口，至47,164口。截至4月2日一周，黄金净多头部位流出的资金量略超过20亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。