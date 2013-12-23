焦点：今年对冲基金再次在股市强劲上扬时败下阵来

图为日元和美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透12月23日 - 对今年赚到钱的对冲基金来说，真正有用的策略就一个：抓住股市上涨的契机。

对其它基金而言，2013年又是艰难的一年，全球宏观基金、大宗商品基金和由电脑程序驱动的基金都很难赚到钱，这些昔日“枭雄”已风光不再。

今年迄今，对冲基金平均累计上涨8.2%--为三年来表现最好的一年，但逊于MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS近21%的涨幅。

更令人担忧的是，三年和五年的较长期表现看起来也不妙。

美国对冲基金研究公司(HFR)的数据显示，对冲基金自2011年以来的回报率为9.4%，2009年以来的回报率达39.6%，而同期追踪全球股票的基金回报率则分别约为32%和75%。

“如果拿对冲基金的平均表现与股市或特定市场相比，今年可以说是灾难性的一年，”SciensCapital主管Roberto Botero称。

“人们通常能预料到对冲基金在股市上涨时表现较逊。但问题是，过去五年它们基本上一直都表现较差，鲜有例外，”Botero称。

今年的问题主要在于，基金经理未能在央行采取货币政策行动前提早部署，事实上资产价格几乎在不断上涨，这让对冲下行风险的基金表现落后。

对冲基金声称他们可以在任何一个市场赚钱，而且中期回报率较传统资产更为稳定，但在股市上涨如此迅猛的情况下，这么说可以说是自卖自夸。

“长期而言可以说(对冲基金)表现很好，但当股市上涨20%甚至更多时，它表现就不行了，”投资GAM旗下对冲基金的AnthonyLawler称。

路透12月23日 -

**赢家和输家**

不过仍有一些基金表现突出。

路透观察到的数据显示，LansdownePartners规模100亿美元多空股票基金至12月中为止上涨33.3%，受助于其主要持股之一莱斯银行集团(LLOY.L)，在此同时Egerton Capital的主要基金上涨23.5%。

熟悉该产业的投资人表示，主要投资于信贷的基金表现也优于传统投资。高收益债券基金的回报率介于8-10%。

此外，全球宏观基金经理人则面临掌握央行政策变化的困难；宏观基金经理押注全球经济的变化，且是该产业中最为着名的一群。

Caxton Associates及MooreCapital等押注日央行货币政策将导致日圆巨贬的基金经理人录得了两位数的获利，而另一方面随着美国即将缩减每月850亿美元购债规模，其他基金理人则发现其例行的美债押注难以赚钱。

此外，电脑程序驱动基金再度度过难堪的一年，因市场缺乏明确趋势；这类基金的主要操盘手为数学家，运用复杂的运算法试图抢占市场先机。

随着市场波动性下滑，而主要油品及铜市波动率维持在低档，交易商因而难以从中获利，商品基金也因此连续第三年呈现下滑。

Newedge数据显示，虽然商品基金平均仅下滑4.3%，最大也最知名的业者Clive Capital决定在9月金盆洗手。

**新资金不断涌入**

尽管表现相对差劲，投资人持续将资金投入对冲基金。

eVestment本周发布报告指出，11月底之前的资金净流入超过710亿美元，几乎是去年同期的两倍。再加上操作绩效，对冲基金产业管理资产规模已经扩增至2.8万亿美元，较历史高点低3%。

机构投资人扩大投入对冲基金，因相信当市场挫跌时，对冲基金会使其股票及债券持仓获得最佳的保护。(完)

(编译 许娜/张明钧; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。