知名对冲基金投资者在美国大选前仍看空金融股

路透纽约11月14日 - 几家知名对冲基金投资者在第三季末时仍大幅减码金融股，为特朗普意外当选美国总统后的银行股升势播下种子。

根据监管文件，在9月30日止的当季，亿万富翁Leon Cooperman和Steven Einhorn所经营的Omega Advisors解除了对花旗集团(C.N)的持股，并大砍其在Synchrony Financial (SYF.N)的持股。这两家公司的股价在过去五日双双大涨逾10%。

另一方面，由亿万富翁Daniel S. Loeb所经营的Third Point LLC则在同期大砍在Chubb Limited (CB.N)的持股。该保险公司的股价自特朗普胜选以来大涨近4%。

David Tepper的Appaloosa对冲基金公司是少数在大选前增持金融股的知名基金公司之一。根据监管文件，该基金公司增持了美国银行(BAC.N)和Citizens Financial Group(CFG.N)的股票。美国银行股价在过去五日劲扬21.3%，单是周一便跳涨5.5%。

巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)略微增持了对纽约梅隆银行(BK.N)的持仓，对富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)的持仓不变，尽管富国银行前任执行长施通普夫(John Stumpf)在10月12日因公司销售策略方面的丑闻而离职。

纽约CFRA Research的基金研究部门主管Todd Rosenbluth表示，大选日以来资金迅速转战金融类股，不但体现出对美国利率将上升的预期，也反映了表现不佳的基金管理公司想趁势翻盘的努力。

今年迄今对冲基金的平均回报水平为3.6%，标普500指数累计涨幅5.8%。

“环境已经发生变化，迫使很多基金管理公司开始迎头赶上，”他说。(完)