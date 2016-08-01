对冲基金抛售美国原油 汽油净空仓亦增至纪录高位

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月29日 - 周五公布的行业数据显示，出于对基本面的担忧，对冲基金更加看空油市，汽油净空仓增至纪录高位，原油多头押注降至五个月低位。
近几周油市担心原油供应过剩可能再度失控，就像两年前那样。而在美国夏季驾车高峰汽油库存仍然上升，加剧了人们的担忧。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，包括对冲基金和其它大型投机客在内的基金经理，持有创纪录的纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油合约净空头仓位。
在截至7月26日的当周，基金经理把NYMEX西德克萨斯中质油(WTI)净多仓削减44,318口至111,333口，这是3月1日止当周以来基金经理持有的最低美国原油净多仓。
在八周的时间内，WTI的多头押注减少了近144,200口，相当于超过1.44亿桶的实际供应。
“卖出势头强劲，目前是在自信地做空，”Citi Futures的能源期货专家Tim Evans表示，他对原油与汽油都出现抛售发表评论。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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