对冲基金抛售美国原油 汽油净空仓亦增至纪录高位

路透7月29日 - 周五公布的行业数据显示，出于对基本面的担忧，对冲基金更加看空油市，汽油净空仓增至纪录高位，原油多头押注降至五个月低位。

近几周油市担心原油供应过剩可能再度失控，就像两年前那样。而在美国夏季驾车高峰汽油库存仍然上升，加剧了人们的担忧。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，包括对冲基金和其它大型投机客在内的基金经理，持有创纪录的纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油合约净空头仓位。

在截至7月26日的当周，基金经理把NYMEX西德克萨斯中质油(WTI)净多仓削减44,318口至111,333口，这是3月1日止当周以来基金经理持有的最低美国原油净多仓。

在八周的时间内，WTI的多头押注减少了近144,200口，相当于超过1.44亿桶的实际供应。

“卖出势头强劲，目前是在自信地做空，”Citi Futures的能源期货专家Tim Evans表示，他对原油与汽油都出现抛售发表评论。(完)