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国际财经 | 2017年 1月 9日 星期一 09:25 BJT

对冲基金五周来首次减持美国原油多头押注

路透纽约1月6日 - 周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理五周来首次削减看涨美国原油的押注。强势美元打压油价，且有关各方能否遵守减产协议的疑虑浮现。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在截至1月3日的当周，投机客在纽约与伦敦市场减持9,626口原油期货与选择权，持仓降至332,207口。

但在纽约商业期货交易所(NYMEX)，原油期货与选择权总多头头寸增至2014年7月初以来最高，达到360,817口。

油价在截至1月3日的当周下跌近3%，但也曾涨至18个月高点。

石油输出国组织(OPEC)的减产协议自1月1日正式生效，但一些市场参与者仍然怀疑，持续了两年多的全球供应过剩局面能否迅速消除。

分析师曾指出，如果有迹象显示全球主要原油出口国不履行减产承诺，可能会打击市场人气并导致油价急剧回落。

美国能源企业本周连续第10周增加活跃钻机数量，总数升至529个，为2015年12月以来最多。

在成品油方面，投机客对汽油以及超低含硫柴油的多头押注均增加到2014年7月以来最高。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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