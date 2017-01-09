对冲基金五周来首次减持美国原油多头押注

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约1月6日 - 周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理五周来首次削减看涨美国原油的押注。强势美元打压油价，且有关各方能否遵守减产协议的疑虑浮现。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在截至1月3日的当周，投机客在纽约与伦敦市场减持9,626口原油期货与选择权，持仓降至332,207口。
但在纽约商业期货交易所(NYMEX)，原油期货与选择权总多头头寸增至2014年7月初以来最高，达到360,817口。
油价在截至1月3日的当周下跌近3%，但也曾涨至18个月高点。
石油输出国组织(OPEC)的减产协议自1月1日正式生效，但一些市场参与者仍然怀疑，持续了两年多的全球供应过剩局面能否迅速消除。
分析师曾指出，如果有迹象显示全球主要原油出口国不履行减产承诺，可能会打击市场人气并导致油价急剧回落。
美国能源企业本周连续第10周增加活跃钻机数量，总数升至529个，为2015年12月以来最多。
在成品油方面，投机客对汽油以及超低含硫柴油的多头押注均增加到2014年7月以来最高。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
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路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。