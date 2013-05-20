对冲基金一改一个月前买进势头 开始抛售黄金

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透纽约5月17日 - 周五公布的交易数据显示，对冲基金和商品领域其他大型投机客已经开始大举抛售黄金，就在一个月前，他们还趁金价创纪录跌幅买进黄金。
路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，包括对冲基金在内的资产管理机构削减黄金净多头仓位，从美国黄金期货市场撤出14亿美元。
就在一个月前，CFTC数据显示，对冲基金增加黄金期货净多头部位，尽管当时全球经济疑虑导致大宗商品全线下跌，金价亦创纪录跌幅。
现货金价在4月中旬跌穿每盎司1,340美元，单日跌幅超过8%或超过125美元。当周晚些时候，来自消费者的买盘缓解了金价跌势。黄金期货然后回升至1,400美元上方。
此后金价再现跌势，上周五收在每盎司1,365美元下方。
“我认为对冲基金已经开始接受这一事实，即目前通缩对美国经济的威胁比通胀大。因此，持有黄金以对抗通胀的想法不再站得住脚，”纽约一家投资顾问公司Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。
CFTC数据显示，资产管理机构在COMEX的黄金未平仓合约在5月14日止当周下降逾3%。
一些交易员预计，黄金当前跌势要等到跌幅达到二三百美元才会罢手。这意味着，金价将跌至2010年第一季时的低点。
“几天重挫就会使金价跌至1,050至1,100美元之间。这可能在两周内就会出现，或者如果市场每次跌100美元，几天时间就会跌至这一水平，”Integrated Brokerage Services贵金属交易部主管Frank McGhee表示。(完)
(编译 李爽; 审校 戴素萍)
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