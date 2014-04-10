数家大型对冲基金买进波多黎各垃圾债券--报道

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透4月10日 -华尔街日报援引机密文件内容报导称，数家大型对冲基金在上月钜额发债中，大买波多黎各债券，尽管波多黎各财务困难。
报导指出，根据发债的买家名单，Och-Ziff Capital Management (OZM.N)、Paulson & Co、Fir Tree Partners、Perry Capital LLC和Brigade Capital Management个别买进逾1亿美元的债券。
波多黎各上月出售35亿美元垃圾债券，利率意外低于9%，尽管波多黎各现金吃紧，但投资人需求仍超越了发债金额。
根据波多黎各财政部，原本预计发售规模为30亿美元，但吸引了来自270个投资户总计超过160亿美元的认购。
报导称，名单并未显示这些买家是否继续持有债券，还是已将部分或全部债券转卖脱手。(完)
(编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。