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国际财经 | 2014年 4月 10日 星期四 15:01 BJT

数家大型对冲基金买进波多黎各垃圾债券--报道

路透4月10日 -华尔街日报援引机密文件内容报导称，数家大型对冲基金在上月钜额发债中，大买波多黎各债券，尽管波多黎各财务困难。

报导指出，根据发债的买家名单，Och-Ziff Capital Management (OZM.N)、Paulson & Co、Fir Tree Partners、Perry Capital LLC和Brigade Capital Management个别买进逾1亿美元的债券。

波多黎各上月出售35亿美元垃圾债券，利率意外低于9%，尽管波多黎各现金吃紧，但投资人需求仍超越了发债金额。

根据波多黎各财政部，原本预计发售规模为30亿美元，但吸引了来自270个投资户总计超过160亿美元的认购。

报导称，名单并未显示这些买家是否继续持有债券，还是已将部分或全部债券转卖脱手。(完)

(编译 王冠中; 审校 张若琪)

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