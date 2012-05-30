对冲基金加大力度做空德法等国债券

路透伦敦5月29日电---对冲基金正在加大对德国和法国等欧元区核心国债券的空头押注,表明其愈发担心,曾被认为安全的国家可能受到希腊和西班牙等二线国家的危机所拖累.

对冲基金没有押注希腊和西班牙等国本身,因其问题现在已显露无遗,他们做空核心国家债券,进行"尾部对冲",防范推出欧元区共同债券等极端事件的发生.该债券若推出,将导致德国借款成本上升,甚至欧元区瓦解.

虽然这样的押注目前尚未有所回报--法国债券价格上涨推动收益率周五降至2010年9月以来最低--不过对冲基金瞄准核心国家,是因为流动性好於二线市场,而且他们认为随着其他地方的危机加深,核心国家的避险地位被夸大了.

"明显感觉市场更加做空(即出现了更多空头仓位),"一位要求匿名的基金经理称.

"有更多人参与做空,一些美国集团在第一季淡化欧洲问题重要性後,正在设法赶上.有点羊群效应的意味."

几个核心国家的10年券收益率今年暴跌,因投资者寻找德国债券的替代品.

奥地利10年券收益率从1月的3.6%以上跌至不足2.3%;法国债券收益率从3.3%上方跌至2.5%以下.

组合式基金经理指出,对德国债券的热烈需求亦促使一些基金做空德国.

同时,基金经理谨慎看待做空二线国家债券,尽管意大利债券收益率自3月以来已上涨,而且西班牙债券收益率亦急速攀升,周一接近7%的危险水位.

一些人在去年看到某些希腊债券买卖价差急剧走宽,以及经历过2008年信贷危机第一阶段的流动性干涸之後,趋於谨慎.

"如果基金想要做空二线债券,那麽他们就不得不考虑某些国家的借款流动性状况.他们做空核心国债券,或许并非由於预期这些国家会违约,而是因为在某种环境下,这种押注可提供尾部对冲,"一位机构经纪公司的主管称.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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