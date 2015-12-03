尽管今年表现疲软 但投资者对宏观对冲基金的信心依旧

路透伦敦/纽约12月2日 - 押注宏观经济趋势的对冲基金今年总体表现疲软，但这并未打击一些投资者在2016年将继续投资这类基金的热情。

整个对冲基金业的回报平平，但很多所谓的宏观基金表现更差，有时会因为市场大幅震荡改变了有利趋势而受创。基金行业整体资产规模为3万亿(兆)美元，其中宏观基金占比约为五分之一。

据行业追踪机构Eurekahedge的数据显示，尽管今年有82支宏观对冲基金出现，但上述情况却导致113支宏观对冲基金关闭。新设立的基金中，有不少都认为发达经济体的利率走向最终分化以及波动率上升，将会提高投资回报。

行业追踪机构eVestment的数据显示，10月宏观基金净流入20.3亿美元，今年迄今净流入107.1亿美元。但在经历了8月的疲软表现后，9月曾净流出36.1亿美元。

值得一提的基金关闭包括Fortress Investment Group (FIG.N)旗下的主要宏观基金、世界最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)旗下一支10亿美元的基金、以及贝恩资本(Bain Capital)旗下22亿美元的ARC基金。

但今年下半年推出的数支规模较大的基金均为宏观对冲基金，其中包括曾为Brevan Howard明星交易员的Chris Rokos所成立的基金，Rokos现管理着逾10亿美元资产。

行业追踪机构HFR的数据显示，截至10月底的一年，由电脑按照程序进行投资操作的“系统性”宏观对冲基金平均下跌2.6%，而由基金经理手动操作的“自主型”基金上涨略高于1%。

对冲基金投资公司Paamco的行业专家Sam Diedrich说，“推动宏观对冲基金回报的确实是抓住现有趋势的能力，因此很难预测未来的情况，不过很多看似非常积极的驱动因素今年也同样存在。”

美国经济复苏及对美国升息的预期使很多投资者在今年大部分时间买入美元、卖出新兴市场资产，同时货币宽松料将支持欧洲和日本股市--所有这些都证明是正确的，相关投资迄今为止的回报率在10%左右或更高。

但鲜有投资者只简单地进行上述投资，那些回报率落在后头的宏观对冲基金经理出于很多原因并没有这么做。

Kairos Investment Partners的投资长Michele Gesualdi表示，对“收益率极低的”三大经济体公债的关注打击了一些宏观对冲基金的收益，因量化宽松使利率保持在低位，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)也不断推迟近10年来首次升息的时间。

对冲基金公司K2 Advisors的投资研究负责人Rob Christian说，另一些对冲基金则因人民币贬值等意外动向而受到打击。但英仕曼集团(Man Group)(EMG.L)总裁Luke Ellis则表示，更多基金没有理解银行业因监管调整而面临的新风险，因而遭受了损失。银行业监管调整导致美元掉期利率变为负值。

**受打击最大**

根据路透见到的基金表现数据，今年受打击最大的基金有规模16亿美元的Fortress宏观基金，今年截至9月底下跌17.5%；以及4,700万美元的Eagle Directional宏观基金，截至11月13日下跌11%。

但数据显示，也不是所有基金都遭殃，表现出色的有Jeffrey Talpins规模59亿美元的Element Capital基金，年内截至9月底上涨近15%；5.61亿美元的Gavea基金上涨了大约11%。

尽管平均回报水平欠佳，但由于外界预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月终将升息，并给宏观基金带来新的赢利机会，很多投资者可能都会继续采用该策略。

投资组合经理Erin Browne在近期的路透纽约投资峰会上表示，未来的政策紧缩步伐将是至关重要的。他供职于亿万富翁Steven Cohen规模110亿美元的家族式资产管理公司Point72。

另外，Kairos的Gesualdi说，波动性上升可能也会带来帮助。

“有波动性时，宏观基金一般会做得比较好，因为总体来说他们有很多期权。随着波动性的上升，期权价值也会升高，无论是什么方向。”

花旗私人银行对冲基金主管Eric Siegel来说，这可能对“系统性”基金和“自主”的资产选择者来说都有利。

“根据与其他同行的交流，我们客户对宏观基金的兴趣有所增加，2016年若宏观策略的资金流入增加，我不会感到意外。”(完)