全球股市下挫为押注并购交易的对冲基金带来投资良机

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦9月10日 - 全球股市8月大幅下滑，或令押注并购交易结果的对冲基金有机会赚得一些丰厚报酬。

中国股市上月暴跌引发全球市场下挫，理论上讲，这可使对冲基金建立所谓并购套利交易的成本下降。

并购套利基金通常会购买作为收购目标的公司股票，冀望其股价会涨向收购价，借此从中获利。他们还押注进行收购的公司股价将下跌，并从价差当中赚取回报。

随着股市下滑并大幅震荡，一些交易中的价差已有所扩大，这就为套利者介入全球一些最大规模的交易降低了成本门槛。

今年8月，跟踪全球主要股市的MSCI明晟全球指数.WORLD累计下跌6.9%，是2012年5月以来最差月度表现。

“8月情势艰钜，并购价差有所扩大，”安本资产管理(ADN.L)资深投资经理Ben Watson表示。“但如果你深信某项交易肯定会完成，那么这可能就是绝好的投资机会。”

比如，Watson说，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS计画收购BG集团BG.L预计于2016年上半年结案；根据8月底的价差水平，给基金带来的回报约为15%。

在美国，健康保险业者信诺集团(CI.N)与Anthem(ANTM.N)间的交易料将在2016年下半年完成，回报率为25%。

资产管理机构Lyxor研究部门负责人Philippe Ferreira表示，将完善其有关并购套利策略的观点，他认为随着市况渐稳，并购套利将会再度抬头。

Ferreira称，与基金经理就以上策略的运用进行的讨论表明，7、8月份回报之所以较低主要与市况不佳有关，并不是因为投资者认为交易会无法达成。

并购套利属于事件驱动型投资(event-driven investing)的范畴，一般利用的是公司出售、并购等事件发生前存在的股票价差谋利。

全球采用事件驱动型投资策略的对冲基金管理着约2,220亿美元资金。就回报而言，追踪机构Eurekahedge的数据显示，8月份该策略造成了2.5%的损失，令今年迄今涨幅化为乌有。

数据显示，今年前七个月事件驱动型投资基金总共净流出资金33亿美元，而2014年则净流入95亿美元。

今年是并购交易井喷的一年。汤森路透直至8月14日的数据显示，今年迄今全球并购交易总规模为2.9万亿美元，略低于2007年同期3万亿美元的创纪录水平。

Aberdeen的Watson称，他寻找那些积极围绕逐渐升温的交易消息而开展交易的套利基金，例如有迹象显示某交易可能因反垄断方面的原因而失败的交易消息。他说，这是因为在以上消息之下市场波动性会增加，而且一些交易还会牵涉到原本就拥有较大市场份额的公司。

而一些交易规模巨大也会令套利基金望而却步。

对对冲基金Gottex的Chris Hawkins来说，交易所涉及到的公司股价下跌的幅度需要经过仔细评估。

“交易的魅力比以前增加，但问题是其现在的定价是否正确...我不确定价格已经是否真的够低。”(完)

(编译 王颖/孙国玉；审校 龚芳/张明钧)

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