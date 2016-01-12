独家：多档明星对冲基金遭遇滑铁卢 2015年首现负收益

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透纽约1月11日 - 向来被视为是精英份子的对冲基金经理人，在1月1日醒来时肯定仍在为一个问题感到头疼：首次遭遇年度亏损。
根据与相关业者熟识的消息人士，以及路透所见到的私密绩效表现数据，King Street Capital Management、CQS、Pine River Capital Management、Metacapital Management、DW Partners以及Libremax Capital等业者所管理的大型基金2015年出现或料将出现首度亏损。
直到去年，这些基金在所有市场都无往不利，这是许多基金经理人为之奋斗，但甚少有人真正达到的高度。不过对于多数民间投资人而言，2015年的操作难度甚高，许多以业绩稳定而闻名的基金经理，也遭遇投资亏损的滑铁卢。
能源企业垃圾债券市场动荡、公司股票错误押注、以及宏观经济预测失准等因素，导致对冲基金在2015年创下2011年以来的最差表现，有许多业者甚至关闭基金，将资金返还给投资人。
以绝对回报综合指数(Absolute Return Composite Index)衡量，对冲基金2015年平均亏损约0.09%，而标准普尔500指数.SPX包含股利在内全年回报为1.40%。
以David Warren执掌的DW Catalyst基金为例，根据路透所见到的绩效情况，该基金在2015年内至11月止的表现为下跌近8%。这是该基金2008年5月成立以来首度出现负回报。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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