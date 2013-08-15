苹果再度受对冲基金青睐 索罗斯等巨头大举增持

2012年1月25日在纽约中央车站拍到的苹果专卖店标志。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月14日 - 苹果(AAPL.O)在大型对冲基金间的受欢迎程度又再度升高，而部分对冲基金称今年稍早的大幅抛盘已经过头。

苹果股票自2012年底开始面临一波波抛盘，而根据周三出炉的申报监管机构文件，在那之后Omega Advisors的选股专家Leon Cooperman在第二季重新持有苹果，而投资大亨索罗斯旗下的Soros Fund Management LLC则是扩大持股，Greenlight Capital的David Einhorn则是继续保有240万股的持仓。

Cooperman所主掌的对冲基金去年11月止的规模约70亿美元，在第二季买进3.1万股的苹果股票，而去年第四季则是卖出266,404股。

索罗斯的申报文件显示，他第二季持有的苹果股票增加4万股至66,800股。

在Cooperman及索罗斯的申报文件公布前，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二表示，他已经累积了大量苹果股票，并认为苹果股价遭到“严重低估”。

伊坎在接受电话访问时称，他认为如果苹果执行长库克推动进行更大规模的股票回购，苹果股价有可能最高涨到每股700美元。

伊坎称，苹果目前有能力按3%的资金成本借款融资，进行1,500亿美元的股票回购。“如果苹果现在这样做，而且获利增长速度只要达到10%，即便维持目前的市盈率，其股价就应该会达到每股700美元，”伊坎表示。

苹果股价第二季下跌10.4%，今年以来下跌6.3%。该公司一度是智能手机市场的霸主，如今却面临三星电子(005930.KS)越来越大的威胁，因三星的“手机平板”产品越来越受欢迎。

Einhorn在7月26日的一份季度报告中指出，投资人对于苹果的看法“难以置信地悲观”，但他预期股价将回升。他同时称苹果的“竞争地位优于”三星。

苹果股价在9月21日达到705.07美元的历史高点。但是2012年末时股价较高点大跌超过24%，因投资人担心市场竞争加剧及利润下滑。

伊坎指出，苹果拥有“庞大的借款能力，负债相对偏低，且估值处于低档。”

在伊坎揭露其持股后，苹果周二股价上涨近5%至七个月高位489.57美元，周三收盘续涨1.8%至498.50美元，盘中一度升至504.25美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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