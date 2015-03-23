分析：对冲汇率风险的需求成为推动全球股票基金新生力量

路透纽约3月22日 - 当美元在最近12个月涨势如虹之际，基金Evermore Global Value(EVGBX.O)主管David Marcus有条不紊地增加了欧洲的投资比重。目前他对欧洲企业投资比重占到60%，为理柏追踪的全球基金中投资比例最高。

若该基金没有积极的对冲欧元疲势，那么这些股票的上涨也不过如此，但活跃的货币对冲操作，令该基金2015年迄今上涨8.8%，是今年全球表现最佳的股票基金之一。

“我们是选股器，通过对冲交易我们可以纯选股而不承担汇率风险。”Marcus说道。

对汇率的担忧已促使资产涌向对冲股票基金，据理柏数据，今年迄今投资者向进行货币对冲的上市交易基金(ETF)投入了121亿美元。其中一支基金，WisdomTree欧洲对冲股票基金增加了18.9%。

据理柏，规避汇率风险需求以及加大欧洲投资，扶助WisdomTree欧洲对冲股票基金(HEDJ.P)在今年头两个月吸纳到53亿美元新资产，创股票基金之最。

该基金持仓最多的股票包括百威英博(ABI.BR)、西班牙电信(TEF.MC) 、Daimler AG (DAIGn.DE)。

Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity (DBEF.P)紧随WisdomTree之后，新增资产27亿美元。该基金追踪美国及加拿大以外发达市场股市指数，其曝险最大部位在雀巢 NESN.VX、诺华制药 NOVN.VX、罗氏 ROG.VX。

基金分析师说，美元大涨似乎在侵蚀主动管理型基金的回报。根据理柏数据，德国、日本、法国主要股指以本币计算的话，今年迄今涨幅有11%或以上。但同期全球股市基金以美元计算平均涨幅仅有2.6%。

投资者少有管道可得知某个全球基金是否对汇率曝险做了对冲。理柏美国研究主管Jeff Tjornehoj说理柏亦无法对此追踪。另外一家基金追踪机构晨星(MORN.O)发言人表示，晨星也没有追踪汇率对冲。

今年的基金报酬率暗示出，大多数全球基金并未对冲汇率风险，尽管大多数基金允许经理人这么做。但由于很难进行正确的对冲，使得基金经理人不愿积极避险。

“对冲一种货币时，需要两次都判断正确。首先要对市场判断正确，其次要对货币判断正确。持续做出准确判断就不那么容易了，”富国银行基金(WFC.N)首席股市策略师John Manley表示。

Evermore基金以往的业绩显示出押注外汇时机的难度：根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据，过去三年该基金年回报率平均为9.2%，落后于75%的同业。

今年，一些公司股价大涨则使该基金受益，其中包括比利时建筑公司CFE SA (CFEB.BR)、法国企业集团Bollore SA (BOLL.PA)和意大利工程公司Maire Tecnimont SpA (MTCM.MI)。

Marcus已经减少对主要营收来自欧洲的美国公司的投资。

最近他增加了德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)等企业的仓位，后者以生产电梯而闻名。他说，欧元贬值可能促进该公司的出口，低油价就相当于“找到被遗忘的钱”。(完)

(编译 孙茉莉/李婷仪/李春喜; 审校 张荻/王丽鑫/许娜)

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