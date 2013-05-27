基金观点：对冲基金看空澳元，因澳洲经济显疲态且商品荣景不再

为20亿美元资产提供管理和咨询服务的Stratton Street Capital合伙人Andy Seaman表示，他的对冲基金看空澳元。

Seaman用“净国外资产”，即一国在国外拥有的总资产减去外国人拥有的国内资产，来评估一国的债务水平。他认为目前信用评级为AAA的澳洲可能被下调评级，因其第四季经常帐赤字较上年同期扩大。

**拥挤的交易**

业内高管称，澳元空仓今年持续增长，尽管规模难以与日圆空仓相比。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，杠杆基金持有的澳元空仓在截至5月14日当周增加逾17,300口，至约69,000口；而多仓增长近2,000口，至接近73,500口。

安本资产管理 的全球对冲基金负责人Andrew McCaffery表示，“(这是)一种操作多个概念的方式--商品贸易走软、中国增长放缓以及澳洲加入减息阵营。现在...澳元已经吸引到越来越高的人气。”

“现在澳元显示出获得动能的迹象，可能会吸引更多人进入。但是，如果它不跌破0.95美元左右的关键支撑位，因为利差因素的缘故...你可能会看到一些获利了结...”

部分人士认为作空澳元的交易可能过度拥挤。施罗德投资 全球宏观业务负责人Bob Jolly起初一直作空澳元兑亚洲货币，之后作空澳元兑美元，但近日来已平仓。

他对路透表示，“我认为相当多的人加入了作空澳元的队伍。我们对这个市场的拥挤程度感到紧张。”他表示，他周四建立了小规模的澳元兑日圆多仓。(完)

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