基金观点：对冲基金看空澳元，因澳洲经济显疲态且商品荣景不再

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
为20亿美元资产提供管理和咨询服务的Stratton Street Capital合伙人Andy Seaman表示，他的对冲基金看空澳元。
Seaman用“净国外资产”，即一国在国外拥有的总资产减去外国人拥有的国内资产，来评估一国的债务水平。他认为目前信用评级为AAA的澳洲可能被下调评级，因其第四季经常帐赤字较上年同期扩大。
**拥挤的交易**
业内高管称，澳元空仓今年持续增长，尽管规模难以与日圆空仓相比。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，杠杆基金持有的澳元空仓在截至5月14日当周增加逾17,300口，至约69,000口；而多仓增长近2,000口，至接近73,500口。
安本资产管理 的全球对冲基金负责人Andrew McCaffery表示，“(这是)一种操作多个概念的方式--商品贸易走软、中国增长放缓以及澳洲加入减息阵营。现在...澳元已经吸引到越来越高的人气。”
“现在澳元显示出获得动能的迹象，可能会吸引更多人进入。但是，如果它不跌破0.95美元左右的关键支撑位，因为利差因素的缘故...你可能会看到一些获利了结...”
部分人士认为作空澳元的交易可能过度拥挤。施罗德投资 全球宏观业务负责人Bob Jolly起初一直作空澳元兑亚洲货币，之后作空澳元兑美元，但近日来已平仓。
他对路透表示，“我认为相当多的人加入了作空澳元的队伍。我们对这个市场的拥挤程度感到紧张。”他表示，他周四建立了小规模的澳元兑日圆多仓。(完)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。