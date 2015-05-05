《独家新闻》Avenue Capital为新的能源基金筹资--消息人士

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透波士顿5月4日 - 消息人士称，对冲基金公司Avenue Capital Group为一个以能源为主的投资组合新筹资约7亿美元，计划在下月底之前把筹资额控制在12.5亿美元内。该公司管理着130亿美元资产。
Avenue是少数借油价大跌之机启动新投资组合的对冲基金之一，认为有些状况良好的公司被超卖。消息人士称，Avenue Energy Opportunities Fund L.P.计划投资北美股价被打压的能源和公用事业企业。
该公司同时计划关闭5亿美元的对冲基金组合Avenue International，投资者可按季赎回资金。该基金在1997年7月启动，占公司总资产不足5%。其年平均净回报率在7.35%，但2014年亏损0.42%。
Avenue拥有约20亿美元高流动性基金资产，包括共同基金，并拥有约110亿美元锁定期限达五年的投资组合。
该公司一发言人拒绝置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。