《独家新闻》Avenue Capital为新的能源基金筹资--消息人士

路透波士顿5月4日 - 消息人士称，对冲基金公司Avenue Capital Group为一个以能源为主的投资组合新筹资约7亿美元，计划在下月底之前把筹资额控制在12.5亿美元内。该公司管理着130亿美元资产。

Avenue是少数借油价大跌之机启动新投资组合的对冲基金之一，认为有些状况良好的公司被超卖。消息人士称，Avenue Energy Opportunities Fund L.P.计划投资北美股价被打压的能源和公用事业企业。

该公司同时计划关闭5亿美元的对冲基金组合Avenue International，投资者可按季赎回资金。该基金在1997年7月启动，占公司总资产不足5%。其年平均净回报率在7.35%，但2014年亏损0.42%。

Avenue拥有约20亿美元高流动性基金资产，包括共同基金，并拥有约110亿美元锁定期限达五年的投资组合。