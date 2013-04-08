全球商品：对冲基金等大型投机客的商品多头部位削减幅度为2月以来以最大

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
* 基金经理在截至4月2日一周将商品净多头部位削减97亿美元
* 玉米多头削减最多，资金流出31亿美元；大豆和黄金次之
* 分析师称，接下来一周商品可能将继续承压
路透4月5日 - 周五公布的交易数据显示，对冲基金和其他大型投机客大量削减商品多头部位，降幅创2月来以最大，因有迹象显示美国经济复苏迟滞，而且原材料需求前景不确定。
根据路透对商品期货交易委员会(CFTC)发布数据的计算，截至4月2日一周，基金经理将22种商品的净多头部位削减97亿美元至597亿美元。
上次这些商品净多头部位大幅减少是在截至2月19日一周，当时下降129亿美元。在截至4月2日当周，玉米、黄金和大豆在所削减的多头部位中占到将近80%。
自本周开始第二季交易以来，石油、金属和谷物价格已跌至数月低位。美国公布制造业增长和民间部门就业数据逊于预期，令人担忧美国经济前景，商品市场随之下跌。
周五美国劳工部公布，美国企业主3月的招聘步伐为九个月以来最疲弱，引发投资者新一波石油抛盘。
除了令人失望的经济数据以外，商品价格亦因原材料库存上升而承压，尤其是玉米、石油和铜。
“总的来说，我认为商品价格下跌之势将持续至下一周，”INTL FCStone的分析师Edward Meir称。周五收盘时，涵盖19种商品的汤森路透CRB指数 全周累计跌2.8%，这是去年10月以来最大的一周跌幅。
CFTC数据显示，截至4月2日一周，玉米净流出资金量为31.4亿美元，为其中最甚。
美国玉米期货 周五触及每蒲式耳低于6.27美元下方的九个月低位，当周跌幅为9.5%，为21个月来最大的一周跌幅。上周美国农业部公布高于预期的玉米库存预估后，玉米价格一直呈跌势。
根据CFTC周五公布的数据，在美国农业部公布库存预估数据后，对冲基金和其他投机客将芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货和期权多头部位削减了70%。
截至4月2日一周，CBOT大豆净多头部位下降27,707口至57,287口，以美元计算，削减的净多头部位相当于近25亿美元。
大豆价格 周五跌至每蒲式耳不到13.55美元的10个月低位，因市场担心中国出现的禽流感可能导致饲料需求下降，而且南美大豆收割也带来季节性压力。
基金经理将纽约商品期货交易所(COMEX)交易的黄金期货和期权净多头部位削减12,962口，至47,164口。截至4月2日一周，黄金净多头部位流出的资金量略超过20亿美元。(完)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。