全球贵金属：对冲基金开始抛售黄金，一改一个月前买进势头

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透纽约5月17日 - 周五公布的交易数据显示，对冲基金和商品领域其他大型投机客已经开始大举抛售黄金，就在一个月前，他们还趁金价创纪录跌幅买进黄金。
路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，包括对冲基金在内的资产管理机构削减黄金净多头仓位，从美国黄金期货市场撤出14亿美元。
就在一个月前，CFTC数据显示，对冲基金增加黄金期货净多头部位，尽管当时全球经济疑虑导致大宗商品全线下跌，金价亦创纪录跌幅。
现货金价在4月中旬跌穿每盎司1,340美元，单日跌幅超过8%或超过125美元。当周晚些时候，来自消费者的买盘缓解了金价跌势。黄金期货然后回升至1,400美元上方。
此后金价再现跌势，上周五收在每盎司1,365美元下方。
“我认为对冲基金已经开始接受这一事实，即目前通缩对美国经济的威胁比通胀大。因此，持有黄金以对抗通胀的想法不再站得住脚，”纽约一家投资顾问公司Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。
CFTC数据显示，资产管理机构在COMEX的黄金未平仓合约在5月14日止当周下降逾3%。
一些交易员预计，黄金当前跌势要等到跌幅达到二三百美元才会罢手。这意味着，金价将跌至2010年第一季时的低点。
“几天重挫就会使金价跌至1,050至1,100美元之间。这可能在两周内就会出现，或者如果市场每次跌100美元，几天时间就会跌至这一水平，”Integrated Brokerage Services贵金属交易部主管Frank McGhee表示。(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。