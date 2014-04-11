基金产业：对冲基金3月表现为九个月来最差--数据

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透伦敦4月10日 - 周四公布的数据显示，对冲基金3月表现为2013年中以来最差，因投资者受到乌克兰紧张局势的冲击，并担心中国经济放缓。
经过资产加权的SS&C GlobeOp资本表现指数( The SS&C GlobeOp Capital Performance Index)显示，3月基金总回报平均为负1.03%，为去年6月以来首次下滑，且创单月最大降幅。但今年迄今仍累计增长2.46%。
3月投资表现好坏不一，因乌克兰局势动荡及中国经济成长放缓损及投资者信心，MSCI明晟全球指数 小跌0.1%。
英国指标股指 下跌3.1%，欧洲股指 3月收低1.1%，但美股标准普尔500指数 上扬0.7%。
基金资金净流出规模也创12月以来最高。截止4月1日当月，SS&C GlobeOp资本流动指数(The SS&C GlobeOp Capital Movement Index)为负0.5%。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。