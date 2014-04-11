基金产业：对冲基金3月表现为九个月来最差--数据

路透伦敦4月10日 - 周四公布的数据显示，对冲基金3月表现为2013年中以来最差，因投资者受到乌克兰紧张局势的冲击，并担心中国经济放缓。

经过资产加权的SS&C GlobeOp资本表现指数( The SS&C GlobeOp Capital Performance Index)显示，3月基金总回报平均为负1.03%，为去年6月以来首次下滑，且创单月最大降幅。但今年迄今仍累计增长2.46%。

3月投资表现好坏不一，因乌克兰局势动荡及中国经济成长放缓损及投资者信心，MSCI明晟全球指数 小跌0.1%。

英国指标股指 下跌3.1%，欧洲股指 3月收低1.1%，但美股标准普尔500指数 上扬0.7%。

基金资金净流出规模也创12月以来最高。截止4月1日当月，SS&C GlobeOp资本流动指数(The SS&C GlobeOp Capital Movement Index)为负0.5%。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)