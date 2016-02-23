对冲基金投资者2016年支持采取股票多-空策略--调查

路透伦敦2月23日 - 德意志银行对管理2.1万亿(兆)美元资产的投资者进行的调查显示，在市场上涨和下跌时都能获利的股票基金、及其押注宏观经济趋势的同业料将在2016年表现抢眼。这份调查报告于周二公布。

当被问及今年的三大策略选择是什么时，受访的504家全球对冲基金投资者中，有40%支持根据所谓的基本面股票多-空策略进行操作。

其次，35%的投资者支持采取随意的宏观策略，包括对利率、外汇和大宗商品市场的押注。

另一方面，27%的投资者认为，投资不良信贷将是今年表现最差的三大策略之一，此外还有激进的投资--25%的投资者认为该策略表现最差。

从地区来看，57%的投资者认为西欧将是表现最好的三个地区之一；其次是美国或加拿大，获得了55%的投资者青睐；之后是日本，有31%的投资者支持。

35%的投资者认为拉美将是今年表现最差的地区，而30%的投资者认为是俄罗斯。(完)