基金产业：保尔森第二季维持对黄金ETF的持仓，索罗斯增持黄金开采股

“主要投资者看来仍对黄金有信心，”大宗商品投资公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill称。

不过，考虑到美国经济前景改善可能会促使美联储很快加息，部分黄金投资者变得越来越谨慎。

市场观察人士表示，只要实质利率仍为负值，黄金前景就依然看涨。

“对于对冲基金经理这样的长期投资者而言，黄金的吸引力已变得越来越大，因为实质利率仍为负值，”规模达4亿美元的Merk Funds首席投资官Axel Merk称。

**基金买进黄金开采股**

索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)第二季末时对Market Vectors Gold Miners ETF 的持股增加至205万股，价值5,400万美元；第一季时为116万股。

“目前认为黄金开采股相对便宜。这也表明，索罗斯可能认为金价现在接近区间底部，”O'Neill称。

索罗斯还进行了其它新的黄金投资，包括Gold Miners ETF的看涨期权，价值3,500万美元；以及100万股Allied Nevada Gold 股票。

不过，索罗斯第二季亦把对Barrick Gold 的持股大幅削减了逾90%，至不到50万股，价值仅880万美元。而第一季时，索罗斯还提高了对这家黄金矿商的持股。(完) (编译 于春红/许娜；审校 张荻/张涛)