基金产业：保尔森第二季维持对黄金ETF的持仓，索罗斯增持黄金开采股

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
“主要投资者看来仍对黄金有信心，”大宗商品投资公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill称。
不过，考虑到美国经济前景改善可能会促使美联储很快加息，部分黄金投资者变得越来越谨慎。
市场观察人士表示，只要实质利率仍为负值，黄金前景就依然看涨。
“对于对冲基金经理这样的长期投资者而言，黄金的吸引力已变得越来越大，因为实质利率仍为负值，”规模达4亿美元的Merk Funds首席投资官Axel Merk称。
**基金买进黄金开采股**
索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)第二季末时对Market Vectors Gold Miners ETF 的持股增加至205万股，价值5,400万美元；第一季时为116万股。
“目前认为黄金开采股相对便宜。这也表明，索罗斯可能认为金价现在接近区间底部，”O'Neill称。
索罗斯还进行了其它新的黄金投资，包括Gold Miners ETF的看涨期权，价值3,500万美元；以及100万股Allied Nevada Gold 股票。
不过，索罗斯第二季亦把对Barrick Gold 的持股大幅削减了逾90%，至不到50万股，价值仅880万美元。而第一季时，索罗斯还提高了对这家黄金矿商的持股。(完) (编译 于春红/许娜；审校 张荻/张涛)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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