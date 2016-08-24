焦点：对冲基金或再战日本股市 此前因日圆上涨及日股大跌亏损

图为东京证交所入口处的日本交易所集团logo。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦/东京8月23日 - 主打日本的对冲基金可能准备再次吃进日本股票，今年稍早这些基金遭遇亏损，因押注日圆贬值。

尽管在日本央行和美联储召开会议前，日圆的前景一如既往的不明朗，但一些基金经理认为，日本股市较1月大跌13%，使其再次具有吸引力。

国内外对冲基金都渴求收益，据Eurekahedge数据，这些基金今年前七个月平均亏损4.2%。

很多基金此前做空日圆，押注美联储今年会升息几次，推高美元，同时日本央行的负利率将给日圆施压。

由于日圆和日股密切相关，通常为一涨一跌，所以押错了日圆方向的投资者，对日股的预测通常也是错的。

英国6月公投意外决定脱欧后，投资者纷纷避险推动日圆大涨，更是让他们措手不及。

**买进机会？**

对冲基金现在认为，市场的重新定价已经在股市创造了一些机会。

“我们一直在多买一些，并回补空仓，”Michael Kretschmer表示。他负责一支1亿美元的日本选股对冲基金。

“过去一周半来，我们逐步挑选一些对中国有曝险的景气循环股。”

其他对冲基金则是关注部分日本大企业即将开始的新一轮财报季，以帮助评估在上半年股价跳水后的估值。

“当宏观理论不管用时，市场的初步反应就是所有的股票全都遭殃，”对冲基金Rogers Investment Advisors创办人Edward Rogers表示。

“在20家企业中，如果有10家的业绩表现不错，那么突然间大家都跑出来再度买进股票，那么我们的经理人将因为一直持有该股而受惠。”

贝莱德(Blackrock)(BLK.N)旗下最大共同基金上周表示，股票现在估值便宜，已将所持日股比例提高至10%左右。

日本邮政银行 (7182.T)投资长佐护胜纪表示，具备新技术与策略的对冲基金表现可能较为突出，日本邮政银行计划今年稍晚开始投资对冲基金。

“因为货币政策决策者的意图与市场方向之间一直有所歧异，部分对冲基金无法创造像以往一样的回报。另一方面，充分利用例如大数据等最新一代技术的基金，表现相当不错。”

**日圆前途未卜**

日圆兑美元已从年初的120.30日圆升值至100左右。

“这些投资者原本计划对日圆走势涨跌通吃，但随着日圆走升，这套做法失灵，大家不得不解除大量空仓，”投资顾问公司TAP Japan总裁Frank Packard表示。

Eurekahedge数据显示，这类押注股市涨跌、采取多空仓策略的对冲基金，今年平均亏损3.82%，上年同期获利5.72%，有些业者将损失归咎于央行政策。

多头交易基金(Long-only fund)平均损失为7.44%，去年同期则是获利11.25%。

买进股票并要求管理层作出改变的主动型对冲基金今年迄今已损失5.7%，去年获利16.7%。

专注于汇市的基金目前对政策面的关注超过基本面，认为前者是影响市场的主要因素。

日本第二季经济增长停滞，因出口疲弱和内需低迷促使企业削减支出，这将促使首相安倍晋三推出促进持续经济增长的政策。

许多市场观察人士还预计日本央行将进一步宽松政策，尽管外界越来越担心央行的政策选项几乎用尽，而日圆涨势即便停止，也只是暂时现象。(完)