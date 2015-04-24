英国7名对冲基金经理身家亿万

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月24日（记者 Nishant Kumar） - 《星期日泰晤士报》富豪榜显示，过去一年中，英国最富有的25位对冲基金经理财富总值增加了18亿英镑，达到148亿英镑。
对冲基金通常收取2%的管理费，并抽取约20%的投资收益，因此每年该行业都会产生许多百万富豪。
Brevan Howard资产管理公司创始人霍华德（Alan Howard）和BlueCrest资产管理公司创始人普拉特（Michael Platt）位居对冲基金富豪榜之首，身家均为15亿英镑。过去一年普拉特身家持稳，霍华德财富缩水了1亿英镑。
《星期日泰晤士报》即将出版128页的年度特辑，披露英国千名富豪的财富情况。
富豪榜显示，英国有7名对冲基金经理的财富在10亿英镑以上。（完）
编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。