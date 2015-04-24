英国7名对冲基金经理身家亿万

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Nishant Kumar
路透伦敦4月24日 - 《星期日泰晤士报》富豪榜显示，过去一年中，英国最富有的25位对冲基金经理财富总值增加了18亿英镑，达到148亿英镑。
对冲基金通常收取2%的管理费，并抽取约20%的投资收益，因此每年该行业都会产生许多百万富豪。
Brevan Howard资产管理公司创始人霍华德（Alan Howard）和BlueCrest资产管理公司创始人普拉特（Michael Platt）位居对冲基金富豪榜之首，身家均为15亿英镑。过去一年普拉特身家持稳，霍华德财富缩水了1亿英镑。
《星期日泰晤士报》即将出版128页的年度特辑，披露英国千名富豪的财富情况。
富豪榜显示，英国有7名对冲基金经理的财富在10亿英镑以上。（完）
编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱
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