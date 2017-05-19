焦点：美股特朗普行情退潮 对冲基金海外寻机遇

路透拉斯维加斯5月18日 - 对冲基金经理表示，他们正将目光投到美国之外寻找投资灵感，因为美国股市所谓的特朗普上涨行情显露消退迹象。

特朗普政府承诺放松监管、进行税改和增加基建支出，激励美国股市上涨了数月，但本周股市吸引力有所下降，标准普尔500指数.SPX创下去年9月以来最大单日跌幅，华尔街担忧指标--波动率指数(VIX)急升。

“美国之外的投资已经开始占上风，现在该搭乘这班车了，”DoubleLine Capital的执行长Jeffrey Gundlach周三在拉斯维加斯SkyBridge Capital SALT会议上向基金经理和投资者表示。这是对冲基金行业内的盛会之一。

在SALT会议上，一些知名的基金经理特别提到欧洲是理想投资场所。Avenue Capital的Marc Lasry和Marathon Asset Management的Bruce Richards这两位信贷专家指出，与美国相比，欧洲政治形势相对平静，而且围绕问题贷款和特殊的债务状况存在机会。

Waterfall Asset Management的联合创始人Jack Ross表示，不良贷款在美国的收益率约为6%，而在西班牙可带来两位数收益。

Polygon欧洲事件驱动型基金投资长Reade Griffith表示，“欧洲处于第三局，美国则处于第七或第九局，取决于特朗普的成败。”

与美元相比，欧元的汇率水平更具吸引力，获利增长前景良好且企业财务状况得到巩固，Griffith称欧洲央行总裁德拉吉为欧洲经济复苏打下了基础。

**蜜月结束**

面对朝鲜半岛紧张局势升温，以及对特朗普无法兑现提振经济增长承诺的担忧加剧，市场显得有些无动于衷，对冲基金经理和美联储前主席贝南周三对此也感到意外。

即便如此，本周美国出现的政治风波仍然扰动了市场。

SkyBridge Capital投资长Ray Nolte提到白宫本周出现的风波时表示，“这种噪音对市场不利，所以推动了抛售。”

他预计市场将会下跌5-10%。

“蜜月期结束，我们现在要学习与新伙伴一起生活的挑战，”Chris Henetemann表示，他运营着对冲基金400 Capital Management。

他说，仅仅几个月前，Nolte执掌的SkyBridge的投资经理们大部分重点都放在美国，现在他们已经把资金转向欧洲的投资，他预计今年稍晚将继续扩大在那里的投资。

这个策略可能包括将资金配置到洛布(Dan Loeb)执掌的对冲基金Third Point等资产管理公司。他最近告诉客户，他看到欧洲有投资机遇。

“洛布可能会愈发喜欢(投资)欧洲，我们可能也会这样，”Nolte说。

但欧洲并不是投资人唯一考虑的地方。

“美国之外的估值，尤其是新兴市场，可能更具吸引力。”Evanston Capital的投资长Adam Blitz表示。

MSCI明晟新兴市场股指今年迄今累计上涨14.8%，12个月远期市盈率为12.1；今年美国标普500指数上涨5.7%，12个月远期市盈率为17.7。

不过，周四市场大范围避险，而且巴西国内也出现政治动荡的情况下，新兴市场也表现出不安迹象。

巴西指标股指.BVSP日内下跌9%，稍早的跌幅更是创下2008年金融危机以来最大。MSCI明晟新兴市场股指连跌第二日。

展望下一个成功的投资机遇时，Cartica Management的执行长Teresa Barger表示，这注定不会太大，而且不太醒目，“或许在尼日利亚。”目前Teresa Barger青睐在印度进行投资。(完)