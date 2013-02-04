基金产业: 1月创纪录的774亿美元流入股票基金与ETF--TrimTabs

路透纽约2月3日 - 研究机构TrimTabs Investment Research周六晚间表示,投资者1月向股票共同基金和上市交易基金(ETF)净投入创纪录的774亿美元资金,轻松超过2000年2月创下的前纪录537亿美元.

TrimTabs的David Santschi在客户报告中警告称,尽管美国和全球股票基金均获得了创纪录的资金净流入,但"这一史无前例的资金流入速度应当会引起反向投资者的注意,因为股市通常在获得如此大规模的买盘后表现糟糕."

与此同时美国经济数据令人振奋,特别是就业和楼市数据,提升了投资者信心.此外,投资者也在制定策略,避免2013年及以后针对股票投资收益的增税举措.

不过投资者的信心将在未来数月中经历考验,因政府将就大幅削减支出作出决定.美国联邦储备理事会(美联储,FED)今年也可能开始逆转超宽松的货币政策,此前的宽松政策曾提振股市.

1月资金流入的详细数据显示,393亿美元资金流入美国股票共同基金和ETF,超过2000年2月的前纪录水准346亿美元.

同时,381亿美元流入全球股票共同基金与ETF,远高于2006年1月创下的前纪录271亿美元.