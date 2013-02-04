基金产业: 1月创纪录的774亿美元流入股票基金与ETF--TrimTabs

香港个股：浙江沪杭甬拟发行3.65亿欧元五年期零息可转换债券
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透纽约2月3日 - 研究机构TrimTabs Investment Research周六晚间表示,投资者1月向股票共同基金和上市交易基金(ETF)净投入创纪录的774亿美元资金,轻松超过2000年2月创下的前纪录537亿美元.
TrimTabs的David Santschi在客户报告中警告称,尽管美国和全球股票基金均获得了创纪录的资金净流入,但"这一史无前例的资金流入速度应当会引起反向投资者的注意,因为股市通常在获得如此大规模的买盘后表现糟糕."
与此同时美国经济数据令人振奋,特别是就业和楼市数据,提升了投资者信心.此外,投资者也在制定策略,避免2013年及以后针对股票投资收益的增税举措.
不过投资者的信心将在未来数月中经历考验,因政府将就大幅削减支出作出决定.美国联邦储备理事会(美联储,FED)今年也可能开始逆转超宽松的货币政策,此前的宽松政策曾提振股市.
1月资金流入的详细数据显示,393亿美元资金流入美国股票共同基金和ETF,超过2000年2月的前纪录水准346亿美元.
同时,381亿美元流入全球股票共同基金与ETF,远高于2006年1月创下的前纪录271亿美元.
债市共同基金和ETF也录得高额资金净流入,达到314亿美元,其中307亿美元流入债券共同基金.不过以历史经验来看,上个月的资金净流入情况并不出众,只不过是在2012年12月债券收益率回升导致资金流入滑坡后,重新回归趋势水平.(完)
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。