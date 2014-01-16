女性对冲基金经理人业绩连续第二年好于男性--研究

路透波士顿1月15日(记者 Svea Herbst-Bayliss) - 根据职业服务公司RothsteinKass的数据，女性对冲基金经理人的平均业绩连续第二年好于男性经理人。

RothsteinKass周三表示，从2013年1月1日至11月底，全球由女性掌管的少数几家对冲基金的回报率为9.8%，而同期全球对冲基金指数(HFRX Global Hedge Fund Index)仅为6.13%。

Rothstein Kass主管Meredith Jones表示，这一对比结果可支持关于女性是更好的投资者的猜测。

她说：“有研究显示，睾丸激素让男性对于风险回报信号不那么敏感。”

从2007年1月-2013年6月的六年间的数据更让人瞠目结舌。由女性掌管的对冲基金回报率为6%，而全球对冲基金指数显示的回报率仅为1.1%。标准普尔500指数.SPX 同期上涨4.2%。

这些对比数字来自Rothstein Kass的“女性替代性投资指数”(Women in AtlernativeInvestments Index)，该指数包括大约80家由女性掌管的对冲基金。全球大约有125家女性运营的对冲基金。

女性经理人掌管的对冲基金仅占对冲基金行业的很小部分，其中包括JamieZimmerman经营的Litespeed管理公司，MerideeMoore管理的Watershed资产管理公司和ValerieMalter掌管的Matarin资金管理公司。这些基金较小的规模和管理数额是妨碍大型退休基金对其进行大笔投资的一个主要障碍，不过包括康涅狄格州养老基金内在的退休基金拥有向女性和少数族裔经营的对冲基金公司投资的项目。

Jones表示：“无论男女，筹钱对于任何人都是难事一桩。”

她说，RothsteinKass去年10月份对440名女性进行了民调，其中包括基金经理、基金投资者和服务提供商。调查显示，她们对女性在男性主导的对冲基金业的角色日益乐观。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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