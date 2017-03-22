中美贸易：对美裁定对华HEDP高额反倾销税率的决定强烈不满--中国商务部

路透北京3月22日 - 针对美国商务部对华羟基乙叉二磷酸（HEDP)反倾销和反补贴调查作出终裁一事，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周三发表谈话称，中方对美商务部裁定高额反倾销税率的决定和做法强烈不满，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。

美国商务部之前就对华HEDP反倾销和反补贴调查作出终裁，裁定中国强制应诉企业反补贴税率分别为0%与2.4%，反倾销税率分别为167.58%与184.01%。 商务部网站刊登的新闻稿援引王贺军的话称，本次反补贴调查的裁决结果值得肯定，基本反映了中国企业实际情况。

“（但）美方不顾中国加入世贸组织议定书第15条有关条款已到期的事实，继续拒绝接受中国企业提交的大量证据材料，坚持使用替代国做法，拒绝纠正有关计算错误，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。美方做法违反了其在世贸组织下的有关义务，严重损害了中国企业利益。”王贺军指出。

王贺军强调，中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，审慎、克制采取贸易救济措施，避免对中美经贸关系产生负面影响。

中国国家主席习近平近日表示，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择；要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。