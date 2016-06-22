二线热点合肥市拟收紧房地产调控 出台限贷政策

路透北京6月22日 - 据中国安徽省合肥市本地媒体，合肥市拟出台楼市限贷政策，首套商贷最低首付款维持在25%，二套视情况为四成和五成，同时缩短居住用地的土地出让金缴纳时限，为地王潮降温。

《合肥晚报》周三援引“关于进一步做好合肥房地产市场调控工作”的呈审稿，实行楼市限贷政策、土地供应“并联”拍卖，进行网上交易，对于总金额20亿元以下的地块须在1个月内一次性付清出让金，政策拟从7月1日起实施。

据呈审稿的差别化住房信贷政策，商品房最低首付款比例为25%；对于拥有一套住房且无购房贷款记录或已结清房贷等执行首付款40%的比例。

若居民有一套住房且相应购房贷款未结清，最低首付比为50%；两套以上的最低首付款比例为60%；合肥还将停止向购买第三套及以上住房的缴存职工家庭发放住房公积金个人贷款。

合肥房贷标准明显严于国家标准，据今年2月调整的个人住房贷款新政，首套最低首付比可为20%；一套房且贷款结清可享受首套房贷优惠；一套房贷款未结清，首付最低为30%；有两房再买房，首付比例可低至40%。

在土地政策方面，呈审稿表示，将根据商品房2016年下半年每月居住用地供应面积原则上不少于1,000亩，实行差别化供地政策，在商品住房价格较高、波动较大的区域，增加居住用地供应。

合肥还将缩短居住用地的土地出让金缴纳时限，出让金总额在20亿元（含20亿元）以下的，须在土地出让合同签订后1个月内一次性付清，出让金总额20亿元以上的，缴纳时间不超过6个月。

据克尔瑞地产研究，当前，合肥市场严重供不应求，2016年前五月供求比为0.6，到5月底新建商品住宅库存不足200万平方米，消化周期仅为2.3个月。前五月合肥一共拍出45幅地，其中住宅用地平均溢价率262%。

该机构表示，合肥此时出台收紧组合政策，市场成交量进一步萎缩为大概率事件。一方面是在前期过火后，需求早已透支，后继需求难以为继，另一方面，房价上涨和信贷收紧，使得观望情绪加大；另外，合肥市场的确长期供应严重不足，无房可卖，也导致成交规模难以持续增长。

克尔瑞认为，仅仅收紧信贷政策仍治标不治本，房贷收紧将对成交产生抑制作用，但在目前市场供求失衡、供大于求的局面没有得到实质性改善之下，房价很难出现回落。信贷差别化的同时，配以增加土地供应量，通过一次性推出多幅地块，从土地源头上缓解供应不足预期，从而稳住房价上涨预期。

统计局数据显示，今年5月合肥房价环比增幅居70个大中城市次席，高达5.1%。

中国房地产市场5月延续年初以来整体回暖走势，但涨势稍缓；同时，楼市的热度已蔓延至土地市场，热点城市地王频出一定程度上加深地区房价上涨预期。分析人士认为，在货币环境短期收紧可能不大的情况下，部分热点楼市仍有上行压力。（完）