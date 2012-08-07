《热点透视》荷兰酿酒商Heineken以60亿美元收购同业的影响余波未了

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 白云
路透纽约8月3日电---荷兰酿酒商Heineken(HEIN.AS)进行的最新一宗收购影响未了,可能在东南亚金融圈激起余波.Heineken以60亿美元,或相当於未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)17倍的价格从合作夥伴花莎尼(F&N)(FRNM.SI)手中收购Asia Pacific Breweries(APB)APBB.SI股权.Heineken几乎别无选择,因为它不能眼睁睁看着APB--也是其亚洲战略的关键部分--从手中溜走.这注定花莎尼接下来要走的一步棋是分拆公司余下的业务.
Heineken承受不起失去APB的代价.竞争对手纷纷积极进军中国这个全球规模最大的啤酒市场,SABMillerSAB.L和百威英博(ABI.BR)的表现让Heineken对中国市场的雄心壮志相形见绌.Heineken在亚洲市场的成长取决於APB,过去十年间,APB的营收每年以超过10%的幅度快速增长.但一些本地竞争对手威胁到Heineken的计划.日本麒麟控股(2503.T)已买入不少花莎尼的股权.泰国啤酒大亨Charoen Sirivadhanabhakdi的家族几周前亦购买了花莎尼和APB的股权,迫使Heineken不得不出手.
收购交易让各方都受益.Heineken的投资回报率也许不到5%,但却能取得全部控股权,此前长达近一个世纪的时间里,它不过是合作夥伴的身份.花莎尼的投资者也没有什麽可抱怨的.也许其中一些人原本希望那个泰国家族和Heineken展开竞购战,但Heineken握有APB的42%股权,使得其他人几乎没有可能展开竞购.此外,根据瑞银集团最近统计的交易显示,Heineken的出价比收购啤酒商的典型溢价还高出约40%,使得花莎尼很难再要求更高的价格.泰国家族方面也能因此快速获得一笔可观投资收益.
此外,花莎尼投资者未来几个月或许能获得另一笔回报.花莎尼董事会已在寻求高盛的建议.据热点透视的分析,花莎尼的其它业务,包括日本麒麟和可口可乐(KO.N)觊觎的饮料业务和大规模不动产资产,在计入Heineken收购花莎尼的影响後,价值约合每股9.50坡元,较花莎尼当前市值溢价超过15%.花莎尼剥离APB体现这是个有利可图的做法.(完)
--译文审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。