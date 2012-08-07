《热点透视》荷兰酿酒商Heineken以60亿美元收购同业的影响余波未了

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 白云

路透纽约8月3日电---荷兰酿酒商Heineken(HEIN.AS)进行的最新一宗收购影响未了,可能在东南亚金融圈激起余波.Heineken以60亿美元,或相当於未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)17倍的价格从合作夥伴花莎尼(F&N)(FRNM.SI)手中收购Asia Pacific Breweries(APB)APBB.SI股权.Heineken几乎别无选择,因为它不能眼睁睁看着APB--也是其亚洲战略的关键部分--从手中溜走.这注定花莎尼接下来要走的一步棋是分拆公司余下的业务.

Heineken承受不起失去APB的代价.竞争对手纷纷积极进军中国这个全球规模最大的啤酒市场,SABMillerSAB.L和百威英博(ABI.BR)的表现让Heineken对中国市场的雄心壮志相形见绌.Heineken在亚洲市场的成长取决於APB,过去十年间,APB的营收每年以超过10%的幅度快速增长.但一些本地竞争对手威胁到Heineken的计划.日本麒麟控股(2503.T)已买入不少花莎尼的股权.泰国啤酒大亨Charoen Sirivadhanabhakdi的家族几周前亦购买了花莎尼和APB的股权,迫使Heineken不得不出手.

收购交易让各方都受益.Heineken的投资回报率也许不到5%,但却能取得全部控股权,此前长达近一个世纪的时间里,它不过是合作夥伴的身份.花莎尼的投资者也没有什麽可抱怨的.也许其中一些人原本希望那个泰国家族和Heineken展开竞购战,但Heineken握有APB的42%股权,使得其他人几乎没有可能展开竞购.此外,根据瑞银集团最近统计的交易显示,Heineken的出价比收购啤酒商的典型溢价还高出约40%,使得花莎尼很难再要求更高的价格.泰国家族方面也能因此快速获得一笔可观投资收益.

此外,花莎尼投资者未来几个月或许能获得另一笔回报.花莎尼董事会已在寻求高盛的建议.据热点透视的分析,花莎尼的其它业务,包括日本麒麟和可口可乐(KO.N)觊觎的饮料业务和大规模不动产资产,在计入Heineken收购花莎尼的影响後,价值约合每股9.50坡元,较花莎尼当前市值溢价超过15%.花莎尼剥离APB体现这是个有利可图的做法.(完)

--译文审校 王冠中

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