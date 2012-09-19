喜力收购虎牌啤酒接近达成交易

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透布鲁塞尔/新加坡9月19日电---全球第三大啤酒商荷兰喜力（Heineken）(HEIN.AS)向着取得虎牌啤酒(Tiger beer)品牌及亚洲一大酿酒网络迈出重要一步,多周来被视作阻挠交易主力的一名泰国富豪同意了这项收购.
泰国酿酒巨头苏旭明旗下的泰国酿酒(TBEV.SI)和TCC Assets同意,支持将新加坡星狮集团所持亚太酿酒有限公司(Asia Pacific Breweries)APBB.SI的股份售予Heineken.亚太酿酒有限公司是虎牌啤酒的生产商.
作为回报,Heineken不会对星狮集团的股份提出全面收购建议.这几家泰国公司与Heineken联合发布声明宣布了上述内容.
Heineken与苏旭明争夺亚太酿酒控制权的竞价长达两个月,目前看来Heineken将取得亚太酿酒有限公司的全部控股权,从而巩固在亚洲啤酒市场的地位.
"这是达成了和解,以防围绕星狮或亚太酿酒的争夺升级,如果争夺持续升级会让双方都付出更大代价."DMG & Partners Securities分析师Goh Han Peng表示.
"Heineken将能完成对亚太酿酒的整合.泰国酿酒将得到星狮其余的业务,投入东南亚地区市场的平台或分销渠道中."
星狮集团董事会已支持亚太酿酒售股交易,股东将於9月28日特别股东大会上,就向Heineken出售亚太酿酒40%股权的交易提议进行表决.
一名知情消息人士称:"有了泰国酿酒的支持,特别股东大会可以更加确定将批准出售亚太酿酒资产.但星狮集团的未来将取决於谁会是这家公司的最终所有者."
另一名不愿具名的消息人士称,星狮集团其他股东,如日本麒麟控股(2503.T),将等待一家独立财务咨询公司提出"公平意见",之後再决定是否出售所持股份给苏旭明.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。
路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。